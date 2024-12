Americana ganha o Instituto 12 de Novembro

Instituto 12 de Novembro. Esse é o nome da instituição que será criada oficialmente no dia 18 de dezembro, com o objetivo principal de preservar a história de Americana. Neste dia, a comissão formadora do instituto realizará sua assembleia de fundação e eleição da diretoria, em evento marcado para o auditório “Dr. Carlos Fonseca”, na Câmara Municipal, às 19h.

A assembleia será aberta ao público e terá uma homenagem a Azael Alvares Lobo Neto, bisneto de Antônio Alvares Lobo, deputado estadual que protocolou o projeto de lei para criação do município de Villa Americana e que teve um papel fundamental em toda a tramitação. “Estamos muito felizes com todo o apoio recebido do Azael, que não mediu esforços em ceder vasta documentação familiar e também honrados com sua presença em nosso ato de fundação”, disse André Maia Alves da Silva, historiador e membro da comissão.

Instituto 12 de Novembro e a homenagem à emancipação

O nome do instituto, 12 de Novembro, é uma homenagem à data da oficialização da emancipação, em 1924. Cem anos depois, membros da sociedade civil unem-se agora para preservar a história da cidade, com a participação de historiadores e pesquisadores da cidade. O 12 de Novembro tem por finalidade pesquisar, produzir conteúdo e realizar a prática arquivística sobre a história de Americana, disponibilizando todo o seu acervo e suas pesquisas ao público.

Como previsto em seu estatuto, o instituto irá: realizar ações de caráter histórico, sócio-cultural, educativo e artístico, buscando a difusão da história, cultura e preservação do patrimônio cultural de Americana; mobilizar a população para o apoio à manutenção e preservação de fontes documentais e do patrimônio histórico e cultural da cidade; elaborar, propor e executar políticas públicas de pesquisa, catalogação de acervos, digitalização de acervos, produção de materiais de história e memória, disponibilização de acervos, por meio de elaboração e coordenação de projetos, em parceria ou não com o Poder Público, iniciativa privada e outras entidades.

A criação do instituto acontece em um ano repleto de comemorações importantes para a história do município de Americana, além do centenário da emancipação, data em que também foi celebrado o setuagésimo ano da criação de nossa comarca. No último 30 de julho, comemorou-se 120 anos da criação do Distrito de Paz de Villa Americana.

Outras efemérides referentes a pessoas de grande importância na história da cidade merecem destaque em 2024: 140 anos do nascimento e 70 da morte de João de Castro Gonçalves, respectivamente em 31 de março e 8 de dezembro; 140 anos do nascimento de Fortunato Basseto, em 22 de março, e 90 anos do falecimento daquele que foi considerado o patrono da emancipação, Antônio Alvares Lobo.

Contar – e disponibilizar ao público – a história de tanta gente importante na história da cidade é agora a missão do Instituto 12 de Novembro.

