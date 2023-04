Gama realiza novas simulações de atendimento a ocorrências em escolas

A Gama (Guarda Municipal de Americana) realizou, na noite desta quinta-feira (12), novas simulações de atendimento a ocorrências de invasão a escolas, dentro do pacote de ações pela segurança de alunos e educadores denominado Núcleo de Segurança Escolar.

Este treinamento teve início nesta quarta-feira com um grupo de guardas em quatro unidades e, nesta quinta, outros patrulheiros participaram das simulações, dessa vez em outras quatro unidades.

O treinamento consiste no reconhecimento dos espaços para elaborar a melhor estratégia para ações de resposta da Guarda em caso de ocorrências. A atividade está sendo realizada à noite para não atrapalhar as aulas.

O treinamento conta com apoio do ROMU Canil da Gama e foi feito nesta quinta no CAIC Sylvino Chinelatto, no Jardim da Paz, e nos CIEPs São Vito, Zanaga e Jaguari.

