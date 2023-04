Postou vídeo no face com arma e rodou

Postou com ameaças

Um adolescente de 15 anos foi detido nesta quinta-feira (13), por equipes da Guarda Municipal de Americana. Ele tinha publicado um vídeo com uma pistola de brinquedo e frases suspeitas de ameaça nas redes sociais. Ele estuda na Escola Estadual Martinho Rubens Belluco. Alunos e funcionários tiveram acesso às imagens e a preocupação surgiu na direção da escola, que acionou a equipe.

Os GMs foram até a casa do adolescente na Praia Azul para saber mais do caso e conversar com ele. O rapaz estava em companhia da mãe, confessou à equipe que se tratava de uma publicação com imagens antigas e atuais dele mesmo. A imagem mais recente foi feita com uma arma airsoft, foi relatado aos GMs.

Os envolvidos foram apresentados na Central de Polícia Judiciária (CPJ). O simulacro foi apreendido e o adolescente orientado a respeito da gravidade dos fatos.

