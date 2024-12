Nos últimos anos, o setor de bares e restaurantes passou por uma revolução potente: a digitalização e as redes. Se antes o sucesso de um estabelecimento dependia quase exclusivamente da localização e do “boca a boca”, hoje, as redes sociais e a presença online desempenham um papel central para garantir visibilidade, atrair clientes e aumentar as vendas.

A relação entre lucro e plataformas digitais nunca foi tão clara. O que os clientes veem no Instagram, Facebook ou Google pode ser o fator decisivo para que eles escolham um bar ou restaurante. E, nesse ambiente digital altamente competitivo, saber se destacar é uma questão de sobrevivência.

Adaptar-se a essa nova realidade, porém, traz desafios significativos que demandam flexibilidade. Para os empreendedores, conciliar a gestão do negócio com o gerenciamento da presença online pode ser exaustivo.

A influência do digital nas vendas (redes)

Quando falamos das plataformas digitais, estamos falando de um ambiente onde a experiência do consumidor começa muito antes de ele entrar no estabelecimento.

Para muitos, o primeiro contato com um bar ou restaurante é por meio de uma postagem no Instagram, um anúncio no Facebook ou uma avaliação no Google.

Uma pesquisa realizada pelo Reclame AQUI em parceria com a Abrasel mostrou que 63% dos consumidores consideram a boa reputação de bares e restaurantes em plataformas digitais como a principal motivação ao decidir onde comer.

Mas o que torna essa presença digital relevante? De acordo com Matheus Lessa, especialista em marketing digital para o setor de alimentação fora do lar e fundador da Domine Seu Restaurante, a resposta está na estratégia.

“Não basta criar perfis nas redes sociais e postar fotos de pratos bonitos. É preciso entender o público-alvo, construir um conteúdo que converse com ele e, acima de tudo, saber criar o desejo”, diz Lessa.

O especialista enfatiza, ainda, que essa conexão deve ser consistente. “O cliente que vê uma postagem nas redes sociais espera encontrar a mesma qualidade, atenção e identidade ao visitar o bar ou restaurante. Qualquer discrepância entre o online e o offline pode comprometer a experiência e, por consequência, a fidelização.”

Catulé: uma presença de sucesso

Em Serra Talhada, município pernambucano com pouco menos de 100 mil habitantes, o empreendedor Ercilio Ferrari já é quase uma celebridade. As pessoas que cruzam com ele pelas ruas podem até não saber o seu nome, mas reconhecem o dono da carne de sol e da costelinha mais famosa em toda região.

“É engraçado que, com pouco tempo de investimento na divulgação do Catulé nas redes sociais, eu andava na rua e as pessoas não me conheciam, não sabiam como eu me chamava, mas falavam ‘olha lá o rapaz da carne de sol do Catulé’. Foi assim, sendo reconhecido pela minha marca, que eu percebi o resultado”, conta.

Desde que começou a explorar o marketing digital, Ercilio notou um aumento significativo no reconhecimento do seu negócio. O Instagram, em particular, se tornou um aliado poderoso. Ele investiu em tráfego pago e melhorou a qualidade das postagens, levando o número de seguidores a mais de 23 mil.

Em poucos meses, Ercilio percebeu que a presença online passou a atrair um público que já chegava ao restaurante com expectativas claras.

“As pessoas que vêm até nós muitas vezes já conhecem nossos pratos e pedem especificamente as receitas que viram nas redes sociais, como a carne de sol, a costela e o caldinho. Isso demonstra que nosso trabalho nas redes está gerando resultados”, destaca.

A interação constante com os clientes também é fundamental para essa conversão. Ercilio se dedica a criar um ambiente onde o público se sinta à vontade pra criar conexões.

“Engajamos as fotos que eles fazem dos nossos pratos, gravamos vídeos com aqueles que se sentem confortáveis e mantemos um tom leve e divertido. Isso faz com que as pessoas se reconheçam como parte da nossa história”, afirma.

Como conselho para quem quer investir na presença digital de seu bar ou restaurante, Ercilio reforça a importância de ser ativo e autêntico.

