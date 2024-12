Americana vai debater mudanças climáticas em janeiro

A Prefeitura de Americana publica, neste sábado (14), o decreto de convocação para a 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, com o tema central: “Emergência climática: o desafio da transformação ecológica”. A atividade será realizada em 14 de janeiro de 2025, das 18h às 21h30, na Casa da Agricultura, com o objetivo de elaborar proposições sobre emergência climática para subsidiar a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima. A participação é aberta à sociedade.

A 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Americana vai discutir as emergências climáticas e a população está convidada a participar do debate e da elaboração de propostas para 5 eixos temáticos: Mitigação, Adaptação e preparação para desastres, Justiça Climática, Transformação Ecológica e Governança e educação ambiental.

“A preservação ambiental é uma demanda atual e o lançamento desta discussão em Americana visa oportunizar à sociedade um espaço de colaboração e escuta em busca de propostas visando o bem-estar coletivo”, declarou o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

A conferência municipal está em conformidade com a Portaria do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) nº 1.079, de 10 de junho de 2024, que convoca a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA). A etapa municipal é a primeira a ser cumprida e as inscrições para a participação presencial na conferência devem ser feitas através do link https://forms.gle/NQzFwf9Dz2coWJaNA. Já as propostas podem ser enviadas por meio da internet, por meio do link https://forms.gle/7WXeMEJhWjuWeKuAA.

Durante a Conferência Municipal, serão definidas as propostas encaminhadas pelo município e escolhidos os delegados que irão representar Americana na Conferência Estadual, entre os dias 3 e 14 de março, em São Paulo, conforme resolução SEMIL nº 089, de 18 de outubro de 2024. A edição deste sábado do Diário Oficial também traz os decretos que nomeia os membros da Comissão Organizadora e que aprova o Regulamento para 1° Conferência Municipal do Meio Ambiente. O Diário Oficial fica disponível no Portal da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br.

“Este debate é muito importante para Americana e toda a população está convidada a colaborar. A 1ª Conferência de Meio Ambiente será um momento marcante para a história e para o futuro de nossa cidade”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O secretário de Meio Ambiente de Americana, Fabio Renato de Oliveira, comentou a iniciativa inédita. “A 1ª Conferência Municipal convocada pelo prefeito Chico Sardelli abre um espaço de discussão de propostas para a conservação e recuperação ambiental e coloca Americana em um patamar de colaboração com demais municípios interessados na preservação da vida”, afirmou.

A Casa da Agricultura de Americana está localizada na Rua dos Estudantes, 292, Vila Cordenonsi.