TRE avança pra cassar mandato de Carla Zambelli

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) formou maioria para cassar o mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) nesta sexta-feira, 13, por desinformação eleitoral em 2022.

Na onda bolsonarista de 2022, ela foi a segunda deputada federal mais votada do Estado, com mais de 900 mil votos. O placar foi de 4 a 0, mas o julgamento foi suspenso por um pedido de vista – mais tempo para análise.

Zambelli poderá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As informações são da Folha de S. Paulo.

A ação que pode a deixar inelegível é referente a uma investigação judicial eleitoral movida pela deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP).

Se o resultado do TRE seguir favorável à sua cassação, Zambelli pode ficar inelegível por oito anos, contados a partir do ano do pleito de 2022, e perde seu mandato como deputada federal.

Carla Zambelli na região

Na região, Zambelli foi a deputada ‘estrangeira’ mais votada, batendo até Eduardo Bolsonaro. Ele tem vínculos fortes com o vereador de Santa Bárbara Felipe Corá e com o assessor do governador Tarcísio Ricardo Molina.

