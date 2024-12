Acontece hoje sábado (14/12) a grande final da 1ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol de Campo da Prefeitura de Nova Odessa de 2024. O jogo decisivo é entre o UVA (Unidos da Vila Azenha) e o Matsubara, e acontece no Estádio Municipal Natal Gazzetta (o “Campo do Progresso”), no Centro, a partir das 15h. A entrada será a doação de um litro de leite longa vida, em prol de famílias carentes e projetos sociais da cidade. O árbitro do jogo será Flávio Rodrigues de Souza, eleito o melhor árbitro de São Paulo em 2024 (veja abaixo).

A partida será transmitida ao vivo pela equipe do canal Edy da Live, em https://www.youtube.com/live/Rvn6ZSVjwbk?si=5L6L9at_hFAUZQuQ.

Nas semi-finais do campeonato, que aconteceram no último sábado, dia 07/12, o time do UVA ganhou de 1 x 0 do Guarapari, garantindo uma vaga na grande final. Já o Matsubara venceu por 3 x 2 do time do EC Triunfo.

Neste ano, o Amador da 1ª Divisão foi disputado por 9 times, divididos em quatro grupos, mobilizando aproximadamente 400 atletas, além das comissões técnicas e das torcidas dos bairros.

No último dia 01/12, o Desportivo Déli venceu o Unidos do Santa Rosa por 1 a 0, sendo o campeão da 2ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol de Campo. Já no dia 29/09, G.B Sports venceu o Klavin FC por 4 a 2 nos pênaltis e conquistou título da 3ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol de Campo da Prefeitura de Nova Odessa de 2024

O mais tradicional evento esportivo da cidade foi retomado em 2022 é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Desde 2022, a participação dos clubes nas três divisões do Campeonato Amador de Futebol de Nova Odessa passou a ser totalmente gratuita.

Como tem feito em praticamente todas as finais desde a retomada das competições em 2022, a gestão do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e do vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) vai homenagear uma personalidade do Esporte novaodessense. Desta vez, vai ser o ex árbitro da Federação Paulista e do Quadro Nacional de Futebol, Marcos Alberto Furlan Ferreira.

Como lembrou o secretário-adjunto de Esportes da cidade, o árbitro profissional José Henrique de Carvalho, o evento “mobiliza toda a cidade e seus clubes”. “A gestão municipal, através da Secretaria de Esportes, e toda a comunidade esportiva de Nova Odessa estão muito animados para esta grande final, envolvendo dois times que demonstraram garra e determinação durante todo o campeonato”, afirmou.

“É importante valorizarmos não somente atletas, mas também pessoas que fizeram história na arbitragem e o Marcos Furlan sempre representou muito bem o nosso município na arbitragem brasileira, e eu, particularmente por ter sido árbitro, estou muito feliz com esta merecida homenagem”, disse José Henrique.

“Convidamos toda a população para prestigiar a final da 1ª Divisão do Campeonato Amador, com duas equipes que chegam muito fortes para a disputa do título, que fizeram um campeonato limpo e honesto. Agrademos a todos os atletas amadores do futebol que confiaram na Prefeitura e na Secretaria de Esportes”, completou o titular da pasta, Renan Reis.

O ÁRBITRO da final

Flavio Rodrigues de Souza, árbitro FIFA de 44 anos, acumula uma trajetória de destaque no futebol brasileiro e internacional.

Com mais de 130 jogos no Campeonato Brasileiro Série A e 115 partidas no Campeonato Paulista desde 2006, Flavio também foi protagonista em competições de prestígio como as Eliminatórias da Copa do Mundo, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e o Pré-Olímpico de Paris 2024.

Entre suas principais atuações estão finais de campeonatos importantes, como a Copa do Brasil, o Campeonato Paulista (4 finais), o Campeonato Mineiro (2023/2024), o Campeonato Alagoano, além de decisões de categorias de base e divisões de acesso. Recentemente, foi eleito o melhor árbitro de São Paulo em 2024, consolidando-se como referência em arbitragem no país.

O APLICATIVO

Todas as tabelas e resultados dos jogos de cada rodada, das três divisões do Amador, podem ser acompanhados através do site ou aplicativo Copa Fácil ou diretamente no link https://copafacil.com/-cqvmp@3cfn.

O aplicativo foi criado por uma empresa parceira da Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria de Esportes e Lazer. Ao longo das rodadas, o aplicativo é constantemente atualizado com os resultados e demais informações do campeonato.

