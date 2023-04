Um rapaz que fugiu, perdeu a droga na tarde desta quarta-feira no Parque

.📍DATA: 19 de Abril de 2023

.📍HORA: 15:00

.📍LOCAL: Rua Costa Rica x Rua México, Sartori.

🛑 Apreensão de drogas

Em patrulhamento pelo parque Araçariguama, essa equipe visualizou um indivíduo de camiseta azul e bermuda jeans saindo de uma área verde próximo ao local citado, este que ao perceber a aproximação da viatura se evadiu em direção a Rodovia SP-304, não sendo possível a abordagem. Como já é de conhecimento o tráfico de drogas no local, foi acionado a equipe de CANIL onde após varredura a cadela KIRA localizou uma sacola preta as margens da rodovia citada (próximo a rua México) sendo que no seu interior havia 42 ependorfs de Cocaína, 42 pedras de Crack, 15 porções de Maconha, um pedaço maior da mesma substância (Maconha) e uma embalagem zip Lock contendo 3 pedras de Haxixe. Diante dos fatos a ocorrência foi apresentada no 3° D.P onde a autoridade presente apreendeu os entorpecentes.