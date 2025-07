A Jovem Pan deu a notícia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha fugido do BRASIL. Agora ele gravou um vídeo negando tudo e afirmando que na verdade disse que “está fora das eleições”, não do país.

Ele diz estar em Brasília, mas não sabemos ao certo o seu paradeiro.

Após prisão injusta, Josy Magalhães se lança em plataforma adulta e fatura R$ 45 mil: “sobrevivência que virou tesão”

Ela tem um corpo escultural, um olhar misterioso e um passado digno de roteiro de série. Josy Magalhães acaba de estrear nas plataformas adultas Privacy e FanFever. Mas o que mais choca é sua história de vida: a influencer ficou presa injustamente por 3 meses.

“Foi surreal. Um erro que quase destruiu minha vida”, conta Josy, vítima de uma acusação equivocada por tráfico de drogas que ficou detida preventivamente, mesmo sem ter culpa. “Na época, eu estava saindo com uma pessoa, era só um ficante. Eu não sabia de nada, e a droga não era minha. Fomos viajar e na volta a polícia parou o carro, foi um desespero. A droga estava na lataria. Fui acusada injustamente”, lembra.

Depois de três meses ‘presa por engano’, Josy foi absolvida e solta. “Desde o início ficou claro que eu não tinha nada a ver com aquilo e no fim do processo fui absolvida, com trânsito em julgado, não tendo nenhum problema judicial atualmente”, explica. “Foi um alívio, não fazia ideia que um date poderia me levar para a prisão”.

Agora em liberdade, ela tomou uma decisão inesperada: entrou no universo do conteúdo adulto. Hoje, é destaque nas plataformas +18 e fatura em média R$ 45 mil por mês. Josy conta que entrou para recuperar o dinheiro perdido, já que acumulou dívidas na prisão. Mas, logo se descobriu exibicionista.

