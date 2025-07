Até o final de julho, Nova Odessa integrará o Trampolim SP, programa do Governo do Estado de São Paulo voltado à qualificação profissional e à geração de emprego. A iniciativa foi lançada oficialmente no último dia 8 de julho, durante evento realizado no Palácio dos Bandeirantes.

O evento contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, da primeira-dama do Estado Cristiane Freitas, de autoridades estaduais e municipais.

O prefeito de Nova Odessa, Claúdio José Schooder, o Leitinho, foi representado pelo secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social do município, Mateus Tognella. “A expectativa é que a iniciativa gere renda, reduza o desemprego e fortaleça o desenvolvimento econômico no município”, afirmou.

Sobre o programa em Nova Odessa

Com a adesão ao programa, N Odessa passará a oferecer aos moradores acesso totalmente gratuito a uma plataforma digital com milhares de vagas de emprego, além de cursos presenciais, online e híbridos, com certificado e foco nas exigências do mercado atual. A ferramenta também permite que empresas locais cadastrem vagas e solicitem formações específicas, incentivando o crescimento econômico da cidade. O acesso é feito pelo site www.trampolim.sp.gov.br.

