Perdeu a semana e a liberdade. Tava no tráfico

Um jovem de 19 anos que trabalhava para o tráfico perdeu

o começo da semana e a liberdade no jardim Santa Fé em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi detido em ação da Guarda Municipal da cidade. Os GMs faziam patrulha logo depois da meia noite e decidiram abordar um rapaz em atitude suspeita.

Aqui o relato dos agente da GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04

GMs JOSÉ, VILLALON, FERNANDO e GABRIEL

DATA: 17/04/23 HORA: 00:30 LOCAL: RUA TIAGO AZEVEDO DOS SANTOS N°100 (AO LADO) JD. SANTA FÉ.

TRÁFICO DE DROGAS SÍNTESE:

Durante patrulhamento Tático pelo entorno da escola Prof. Jadyr G. Castro visualizamos um indivíduo trajando camiseta vermelha abaixado ao lado do muro da residência e logo em seguida entregando algo a uma pessoa ali parada, nos deslocamos até o local e ao acessar a referida rua nos deparamos com G.E.S 19 anos de idade sentado em uma cadeira plástica sendo de imediato abordado, já o segundo indivíduo não fora localizado; submetido a busca pessoal nada de ilícito foi localizado apenas a quantia de R$42,00 no bolso de sua bermuda, feito uma busca no local onde o mesmo foi visualizado foi localizado atrás de uma lona branca um saco plástico contendo:

– 22 pedras de crack

– 27 porções de maconha

– 24 eppendors de cocaina. Questionado sobre o entorpecente o mesmo assumiu a propriedade nos relatando ter dívida com traficantes locais; Fatos, indivíduo e entorpecentes apresentados no plantão policial onde G. negou ser o responsável por aquela droga porém a autoridade após tomar conhecimento dos fatos determinou a apreensão das drogas ratificando a prisão em flagrante de G. conforme Art°33 da lei 11.343/06 permanecendo o mesmo a disposição da Justiça.