Dupla da fuga de moto e larga ela no canavial, sem cana

Uma dupla de rapazes foi avistada por um Guarda municipal em atitude suspeita em Santa Bárbara d’Oeste. O caso, que aconteceu na estrada dos Italianos, acabou sendo resolvido no canavial, mas sem ninguém detido.

O agente estava de folga no meio da tarde quando viu passarem dois rapazes na moto sem capacete. Ele chamou a GM por volta das 15h30.

Dupla não foi detida

.📍DATA: 11 DEZ. 2024

.📍HORA: 15:30

.📍LOCAL: ESTRADA DOS ITALIANOS S/N°

Em patrulhamento preventivo pelo Bairro Vila Rica, deparamos com o patrulheiro S. , o qual encontra-se de folga e, informou a guarnição que acabara de presenciar duas partes em uma motocicleta preta, sem capacetes e sem placa, adentrando o canavial as margens da Estrada dos Italianos.

A equipe deslocou ao local indicado, foi constatado o rastro com características de motocicleta, a guarnição acompanhou as referidas marcas, até que elas acabaram adentrando a um caminho dentro da cana, onde obtevemos êxito em localiza-la abandonad.

Como é possível constatar nas fotos em anexo, efetuada a consulta pela numeração de chassi aos sistemas informatizados bem como via CICOMM e, foi constatado que a motocicleta tratava-se de produto de furto na data de 23/11/2024. Diante dos fatos veículo conduzido ao 1° Distrito Policial, onde a autoridade policial fez contato com K. proprietária da motocicleta, a qual esteve presente no 1° DP, e teve seu veículo restituido.

