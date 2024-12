As novas composições do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e do Conselho Municipal de Segurança Alimentar (COMSEA) de Americana tomam posse nesta quinta-feira (12), a partir das 10h, em solenidade no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Os órgãos têm papel de assessoramento do Poder Executivo e são compostos por representantes do setor público e da sociedade civil organizada.

Os colegiados realizaram suas assembleias para eleição dos representantes da sociedade civil no dia 25 de novembro. Ambas as composições terão mandato de dois anos, para o biênio 2024/2026, com a possibilidade de uma única recondução, por igual período. Nesta quinta-feira, após a posse, os conselheiros se reunirão para definir a presidência e a vice-presidência dos órgãos (confira as composições completas ao final da matéria).

“Esse é um momento muito importante para a nossa cidade, pois reforça o nosso compromisso com políticas públicas que atendam às demandas da população de maneira participativa e integrada. Os conselhos desempenham papéis essenciais na defesa dos direitos das mulheres e na promoção da segurança alimentar, colaborando para o desenvolvimento de ações que garantam maior qualidade de vida e justiça social. Desejo aos conselheiros um mandato produtivo e que, juntos, possamos avançar na construção de uma sociedade mais igualitária e solidária”, destaca a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

O CMDM tem como objetivo zelar pelos direitos das mulheres, assessorando o Poder Executivo na elaboração e execução de políticas públicas, fiscalizando e exigindo o cumprimento das leis, promovendo e apoiando campanhas que versem sobre a igualdade de direitos e enfrentamento de todas as formas de violência contra a mulher e criando condições para promover a autonomia, integração e participação das mulheres na sociedade.

Já o COMSEA tem como finalidade contribuir para a concretização do direito da pessoa humana à alimentação e para a promoção de segurança alimentar e nutricional, propondo ações, coordenando campanhas de conscientização e auxiliando na formulação de políticas públicas nessa área.



Confira a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher para o biênio 2024/2026:

Representantes governamentais

– Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos

Titular: Cibele Elena Ascari Umbelino da Silva

Suplente: Mônica Aparecida Galocio Dias

– Secretaria de Saúde

Titular: Léa de Fátima Amabile de Queiroz Telles

Suplente: Renata Moreno Bertucelli Passos

– Secretaria de Educação

Titular: Cláudia Elias Neves Grillo

Suplente: Silmara Patrícia Junque Sachetto

– Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Titular: Márcia Regina Scapolan Riedo

Suplente: Simone Brodoloni

– Guarda Municipal de Americana

Titular: Marilene Pomin

Suplente: Fabiana Ferreira dos Santos

– Departamento de Água e Esgoto

Titular: Sonia Aparecida Bonesso

Suplente: Aline Margarida da Silva Quevedo

– Diretoria de Ensino da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo

Titular: Fátima Aparecida Petrini Mercante

Suplente: Andréa Araújo Arioto

– FATEC Americana

Titular: Giselli Alves Rossi Thomaz

Suplente: Juliana Maria Gasque da Costa

– Polícia Militar Feminina de Americana

Titular: Ewelize Costa da Silva

Suplente: Vanessa Karyne dos Santos Basílio

Representantes da sociedade civil

– Organização ou entidade de assistência social

Titular: Fabiana Rodrigues de Oliveira (Diaconia São Judas Tadeu)

Suplente: Ananselli Cristina Nogueira da Silva dos Santos (Associação de Assistência ao Menor Fonte de Água Viva)

– Organização ou entidade educacional (APAM – Associação de Promoção e Assistência de Americana)

Titular: Bruna Luzia Godois

Suplente: Caroline Cristine de Lima Ardrim

– Organização ou entidade cultural

Titular: Áurea Stradiotto Mendes (Centro Cultural Candeeiro)

Suplente: Sandra Ferreira dos Santos (Cine Clube Wagner de Oliveira)

– Organização ou entidade sindical

Titular: Maria Aparecida Roberto Alves dos Santos (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana e Região – SINCOMÉRCIO)

Suplente: Patrícia Oliva Cavicchioli (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Americana – SSPMA)

– Outros conselhos de direitos e políticas públicas (Conselho Municipal de Saúde – COMSAÚDE)

Titular: Eliane Adriano Neves

Suplente: vago

– Comissão de Direitos Humanos da 48º Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Americana

Titular: Kelly Cristina Fávero

Suplente: Tais Cantagallo Cardeliquio

– Movimento de mulheres (Promotoras Legais Populares de Americana)

Titular: Joyce Élene de Taunay

Suplente: Iole Cristina Marques Batista

– Movimento social (Frente Feminista Marielle Vive)

Titular: Raquel Jaqueline da Silva

Suplente: Bianca Gonçalves Rezende

– Associação Comercial e Industrial de Americana – ACIA

Titular: Ana Cláudia Cavadas de Oliveira

Suplente: Bruna Cardoso

Confira a composição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar para o biênio 2024/2026:

Representantes governamentais

– Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos

Titular: Marilza Gomes

Suplente: Daiana Aparecida Pinto Zucaratto

– Secretaria de Educação

Titular: Isabele Serimarco Sabadin

Suplente: Fabiana Gomes da Silva Tinoco

– Secretaria de Saúde

Titular: Valéria Cristina Carvalho da Silva

Suplente: Letícia Raquel de Paiva

– Secretaria de Meio Ambiente

Titular: Antonio Sidney Franzatto Coelho

Suplente: Ana Paula de Oliveira

– Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), integrante da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento

Titular: Mauricio Santos Lima

Suplente: Antônio Lopes Júnior

Representantes da sociedade civil

– Serviços Sociais Autônomos (Sistema S – entidades análogas)

Titular: Vânia Daniela Silva Ramos Sousa Leite (SENAC)

Suplente: João Paulo Alvarenga Pinto (SENAC)

– Comissão de Direitos Humanos da 48ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil

Titular: Kalilppy Kathelyn Sant’ana Bosso

Suplente: Clóris Rosimeire Marcello Vital

– Entidades, organizações ou associações sem fins lucrativos estabelecidas no Município

1. Vila São Vicente de Paulo de Americana

Titular: Gabriela Barros Mendes Koga

Suplente: Rebeca Zavarelli Esposito

2. Associação Evangélica Nazarenos de Americana-AENDA

Titular: Ednei Gomes de Caires

Suplente: Silvia Regina Pimentel de Caires

– Conselho, instituído no âmbito do Município:

Titular: Raquel Jaqueline da Silva (CMDM)

Suplente: Joyce Élène de Taunay (CMDM)

– Instituição de Ensino e Pesquisa:

Titular: Glenys Mabel Caballero Córdoba (FAM)

Suplente: Caroline Villar Ramos (FAM)

