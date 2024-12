Shopping conceito de Campinas vem em 2025

Campinas ganhará no primeiro trimestre de 2025 a Vila Destro, shopping com conceito inédito no país que reunirá tudo o que os consumidores precisam para o lar, desde produtos alimentares até material de construção e serviços. O novo centro de compras, localizado às margens da Rodovia Anhanguera, contará com mais de 90 lojas e gerará cerca de 800 empregos diretos.

Primeiro shopping do Grupo Destro, que possui mais de 60 anos de mercado, o empreendimento será lançado oficialmente nesta quinta-feira, dia 12 de dezembro, quando os visitantes poderão conhecer o prédio, já pronto. Com uma área total de 57 mil metros quadrados, 24 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) e projeto visual assinado pela empresa Design Novarejo, a Vila Destro terá dois pisos, fácil acesso diretamente pela rodovia e comodidades como estacionamento totalmente coberto e gratuito, com mil vagas.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

A data de inauguração da primeira etapa está marcada para o dia 20 de março do próximo ano, quando serão entregues a loja âncora Armazém da Maria e um mall com operações de alimentação, de serviços e lojas satélites diversas. Uma segunda etapa, com mais lojas e operações de serviço, tem previsão de abertura no segundo semestre de 2025.

Um dos carros-chefes do empreendimento, o Armazém da Maria trará a Campinas um novo conceito de varejo alimentar, combinando atacarejo, hortifruti com legumes, verduras e frutas de alta qualidade, produtos prontos, açougue completo, peixaria e rotisseria. Contará ainda com mercearia variada, itens de bazar, bebidas, limpeza, higiene e perfumaria, garantindo conforto, qualidade, variedade e preços justos em um só lugar.

Outro destaque do shopping será a loja Me.Linda, especializada em cosméticos e perfumaria, famosa por seu amplo leque de marcas e produtos e por ativações especiais junto aos clientes como “compre e aplique” e workshops de beleza.

“O conceito da Vila Destro é oferecer tudo o que uma pessoa precisa para sua casa e também para ela, em um mix que combina não só a comercialização de produtos, mas também uma variada gama de serviços que tradicionalmente não estão disponíveis nos shoppings, como empresas que consertam eletrodomésticos ou instaladores de persianas e cortinas, por exemplo”, afirma Emerson Santos, gerente geral do empreendimento.

Ainda em fase de comercialização, o catálogo de operações tem cerca de 50% das unidades negociadas ou em processo de assinatura.

Com metragens que variam de 17 a 98 metros quadrados para as operações de alimentação, satélites, de serviços e de conveniência, 260 metros quadrados para as megalojas e 370 metros no local reservado para o restaurante Dom Pedrinho, de Campinas, a Vila Destro abre a oportunidade para empreendedores de segmentos variados comercializarem seus produtos e serviços para um público estimado inicialmente em 250 mil pessoas por mês.

“A intenção é reunir da base ao acabamento, desde o material de construção até móveis e decoração, alimentos e serviços especializados, oferecendo aos lojistas a oportunidade de expandir seus negócios em um epicentro de excelência”, complementa.

O novo empreendimento reforça o DNA de pioneirismo do Grupo Destro, conhecido principalmente pelo Destro Macroatacado, presente atualmente em cinco Estados.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

A escolha por Campinas para instalação do shopping foi feita com base no amplo potencial de crescimento econômico e mobiliário da cidade, que além de possuir uma população de mais de 1 milhão de habitantes e estar entre os maiores PIBs per capita do país, é o grande centro e destino de compras de mais de 20 municípios em seu entorno.

A localização no Jardim Garcia, junto ao km 97,5 da Rodovia Anhanguera, tendo como referência o conhecido Trevo da Bosch, em uma das regiões que mais crescem no município e com fácil acesso para quem vem de outras cidades, também foi estrategicamente pensada.

Ficha Técnica – Vila Destro Campinas

Endereço: Rodovia Anhanguera, km 97,5 – sentido capital (Trevo da Bosch), Via Diretriz Viária 1-G, 215, Gleba 53, Jardim Garcia, Campinas

Lançamento oficial: 12 de dezembro de 2024

Inauguração: 20 de março de 2025 (primeira fase); a segunda etapa está prevista para abrir no segundo semestre de 2025

Empregos diretos gerados pelas lojas: 800 (desse total, cerca de 150 vagas serão abertas pelo Armazém da Maria, com processo seletivo previsto para ser iniciado em janeiro de 2025). Os interessados podem enviar currículos para o e-mail: recrutamento@viladestro.com.br.

Área total: 57.027 m2

ABL: 24.000 m2

Número de lojas: 93

Empreendedor: Grupo Destro

Comercialização: Team Mall