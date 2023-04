Alessandra Negrini dança Anitta e agita web

Nascida em 29 de agosto de 1970, Alessandra Negrini é uma atriz para lá de consagrada no Brasil. Mas, além de ter feito trabalhos dos mais variados e se firmado como uma das principais artistas do universo nacional, ela também faz sucesso nas redes sociais por conta das fotos sensuais que sempre exibe. A artista foi até as redes sociais deixar os fãs completamente com o queixo caído ao posar fazendo caras e bocas de lingerie preta. E claro, o que não faltaram foram comentários elogiando a aparência, o corpo e o carão para a foto. Arrasou, né!? A seguir, confira as fotos não censuradas da atriz! © Divulgação @alessandranegrini