Arnold Conference Brasil 23 em SP

São Paulo sediou nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2023 a sexta

edição consecutiva do Arnold Conference Brasil. O evento reuniu palestras, workshops e competições de diversas modalidades esportivas, além de uma feira de produtos e serviços relacionados às áreas. Com destaque para o fisiculturismo, a competição contou com atletas amadores e profissionais.

O Arnold Conference Brasil faz parte do Arnold South America, congresso de nutrição, bem-estar e fitness criado pelo fisiculturista, ator, empresário e político estadunidense Arnold Schwarzenegger, de 75 anos. O evento contou com a presença de mais de 80 palestrantes reconhecidos na área, como Paulo Muzy, Gracyanne Barbosa, Juju Salimeni, Júlio Balestrin, Renato Cariani, e Ricardo Pannain.

Uma das novidades do evento em 2023 foi a realização de dois módulos online: Nutrição Brasil e Nutrição esportiva. A transmissão ao vivo foi destinada aos participantes que garantiram os ingressos pelo site. Entre as temáticas abordadas, estavam as tendências da nutrição, como os suplementos, dietas sem proteína de origem animal e veganismo. A feira de produtos e serviços gerou muitos negócios para os participantes e patrocinadores, além de ser um momento de networking para os profissionais da área da nutrição e bodybuilder.

Uma das palestras contou com o tema de Mulheres Inspiradoras, trazendo Geovanna Quadros, Bia Fuigueiredo, Joicy Vanessa e Solange Frazão Com a chegada da pandemia, muitas pessoas passaram a buscar alternativas para manter sua rotina de exercícios sem sair de casa. Joicy Vanessa contou sobre a importância da conversa “Cada uma trouxe sua história para inspirar outras mulheres. Contei como na pandemia comecei a fazer lives de treinos no Instagram, para inspirar as pessoas a treinarem mesmo isoladas, mesmo em casa. Continuo até hoje a divulgar treinos e benefícios das redes sociais. Principalmente como ajuda a melhorar em questões emocionais, recuperar autoestima, aliviar sintomas de depressão e ansiedade”, afirma Joicy.

As redes sociais e as transmissões ao vivo de exercícios físicos se tornaram cada vez mais populares. Profissionais de educação física passaram a oferecer aulas gratuitas online, permitindo que as pessoas pudessem se exercitar sem sair de casa. Além disso, muitas pessoas encontraram nas redes sociais uma forma de manter a motivação e o engajamento na prática de exercícios físicos, compartilhando suas rotinas e conquistas com amigos e seguidores. Grupos de discussão e comunidades online também surgiram, possibilitando o compartilhamento de dicas e orientações sobre atividade física e saúde, o que ajudou a criar uma rede de apoio virtual para quem busca manter um estilo de vida saudável mesmo durante a pandemia.

Sobre Joicy Vanessa

Joicy Vanessa é conhecida nas redes sociais por Joicy Maromba. A mato-grossense hoje está com uma rede social com quase 1 milhão de seguidores.

Formada em Educação Física, a profissional trabalha como personal trainer a 11 anos e tem alunos on-line em pelo menos 27 países.