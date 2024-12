Nesta terça-feira (10), o prefeito eleito Henrique do Paraíso e seu vice, Andre da Farmácia, se reuniram com os padres de nosso município em um encontro produtivo e repleto de esperança, realizado na Igreja Matriz.

O objetivo da reunião foi reforçar o compromisso mútuo entre a Igreja e o poder público, destacando a importância da colaboração para atender às necessidades da comunidade. Essa união é fundamental para promover um diálogo aberto e contínuo, garantindo que os anseios da população sejam ouvidos e atendidos de forma eficaz. O vereador eleito, Welington da Farmácia também marcou presença no encontro.

Fala Henrique

“A importância do poder público manter um diálogo constante e próximo com toda a comunidade não pode ser subestimada. Quando o poder público se conecta com as lideranças religiosas, criam um canal de comunicação eficaz que permite entender melhor as demandas sociais e os desafios enfrentados pelos cidadãos. A presença dos padres Sergio, Emerson Ginetti, Renato de Moura, Rafael Machado, Luan Flávio, Jefferson Aparecido e José Cassío reforça a ideia de que a espiritualidade e a responsabilidade social caminham lado a lado”, afirmou Henrique do Paraíso.

“A Igreja desempenha um papel vital na vida das comunidades, oferecendo apoio emocional, espiritual e social. Ao unir forças com o poder público, é possível potencializar essas ações, garantindo que as vozes dos cidadãos sejam ouvidas e que suas necessidades sejam atendidas de maneira mais eficaz”, observou Andre.

O encontro reforça o compromisso e comprometimento dos eleitos em fortalecer ainda mais a integração entre a comunidade e o poder público, promovendo uma gestão participativa e inclusiva.

“Juntos, estamos determinados a ouvir as vozes dos cidadãos e a construir um futuro melhor para todos”, reforçou Henrique do Paraíso.

