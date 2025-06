Como o brasileiro está transformando “bicos” em negócios digitais

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O mercado de trabalho autônomo no Brasil passa por uma transformação silenciosa e profunda. Se antes o “bico” era visto como solução emergencial, hoje, milhares de brasileiros têm transformado atividades esporádicas em negócios estruturados.

Segundo o IBGE, um terço dos 32,5 milhões de trabalhadores brasileiros atuando como autônomos, já registraram a sua empresa e possuem um CNPJ ativo.

A tendência é puxada por três fatores principais: maior digitalização e possibilidade de se trabalhar de maneira online, a busca por independência profissional e o papel facilitador das plataformas de serviços online, como a Cronoshare, que conecta clientes a profissionais de forma rápida e segura.

No momento de escolher entre candidatos para realizar um serviço, aqueles que apostaram pela formalização saem em nítida vantagem. De acordo com dados internos da Cronoshare, há um crescimento nítido nas contratações de profissionais com CNPJ ou MEI ativo. O dado revela um movimento importante: o brasileiro está profissionalizando o que antes era informal.

“Nos últimos anos, observamos um novo perfil de autônomo: ele investe em marca pessoal, cria pacotes de serviços, tem presença digital e busca plataformas para ampliar sua carteira de clientes”, afirma Carlos Alcarria, sócio-fundador da plataforma.

Tendência: Autônomos com mentalidade de empresa



Esse novo autônomo brasileiro busca se destacar oferecendo mais que o serviço básico. Exemplo disso são aqueles que, além de oferecer atendimento presencial, utilizam das oportunidades que a internet oferece para expandir seus negócios de maneira online. Oferecendo seus serviços para todo o Brasil, como professores, advogados, técnicos e até psicólogos.

Também existem aqueles que oferecem pacotes mais atrativos que contratações unitárias. É o caso de massagistas, consultores, personal trainers e nutricionistas. Para um serviço de massagem, por exemplo, é comum oferecer um desconto de 10% a 15% ao contratar um pacote de sessões.

Profissões mais procuradas



Segundo levantamento da Cronoshare, os sete serviços mais solicitados por meio da plataforma entre janeiro e maio de 2025 foram:

Massagens a domicílio Cuidado de pessoas idosas Limpeza e empregadas domésticas Construção de Casas Costureira e reparos de roupa Pedreiros Churrasqueiros



Digitalização e segurança ampliam oportunidades

Outro fator de crescimento é a percepção de segurança tanto para o contratante quanto para o profissional. Plataformas como a Cronoshare oferecem verificação de identidade, avaliações públicas e suporte ao cliente, o que gera mais confiança no processo de contratação e impulsiona o uso contínuo. “O mercado informal sempre existiu, mas hoje ele está mais digital e mais competitivo. A tecnologia permite que o autônomo seja dono do próprio negócio, com mais controle e visibilidade”, reforça Carlos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP