Prorrogado prazo de inscrição para o Vestibular das Fatecs

As inscrições para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o primeiro semestre de 2025 foram prorrogadas até o próximo dia 19, exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br . A taxa de participação é de R$ 60 e poderá ser paga até as 16 horas do dia seguinte (20). A prova do Vestibular das Fatecs será aplicada em 12 de janeiro de 2025.

Para concorrer a uma das vagas do Vestibular das Fatecs, o candidato precisa ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula, comprove a conclusão do curso.

O interessado em participar do processo seletivo deve preencher a ficha de inscrição, o questionário socioeconômico e pagar a taxa de R$ 60. No momento da inscrição, é possível escolher um curso em primeira opção e, caso seja de interesse do candidato, indicar outra opção, em qualquer Fatec e período.

São 97 cursos superiores de tecnologia gratuitos, presenciais e no formato online, com duração de três anos. As informações sobre cursos, vagas, períodos e unidades participantes estão disponíveis no site do processo seletivo.

Para este semestre, as Fatecs ofertam 20.060 vagas, sendo 15.103 destinadas ao Vestibular e o restante aos candidatos do Provão Paulista. As oportunidades estão distribuídas para as unidades de todas as regiões do Estado de São Paulo.

As Fatecs disponibilizam computador e acesso à internet a quem quiser fazer a inscrição. Cabe ao interessado entrar em contato com a unidade para saber data e horário de atendimento.

Novidades

Duas novas Fatecs iniciam as atividades em 2025:

Fatec Porto Ferreira – disponibilizará as graduações tecnológicas em Desenvolvimento de Software Multiplataforma (40 vagas/manhã) e Logística (40 vagas/noite).

– disponibilizará as graduações tecnológicas em Desenvolvimento de Software Multiplataforma (40 vagas/manhã) e Logística (40 vagas/noite). Fatec Rio Claro – ofertará dois cursos superiores de tecnologia inéditos na instituição: Inteligência Artificial (35 vagas/manhã) e Gestão da Sustentabilidade Ambiental, Social e Governança Corporativa (35 vagas/noite).

Outros quatro cursos superiores inéditos serão implantados:

Big Data para a Indústria (40 vagas/noite), na Fatec São Carlos, na Região Central do Estado.

(40 vagas/noite), na Fatec São Carlos, na Região Central do Estado. Refrigeração e Climatização (40 vagas/manhã), na Fatec São Paulo, localizada no bairro do Bom Retiro, na Capital.

(40 vagas/manhã), na Fatec São Paulo, localizada no bairro do Bom Retiro, na Capital. Design Gráfico (40 vagas/tarde), na Fatec Sumaré, na Região de Campinas.

(40 vagas/tarde), na Fatec Sumaré, na Região de Campinas. Sistemas Inteligentes (40 vagas/noite), na Fatec Pompeia, localizada na Região de Marília. O curso substitui Big Data no Agronegócio.

Somados às opções inéditas, serão implantados cursos já existentes em outras Fatecs. Confira as opções: