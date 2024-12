Americana realizará simulado de emergência na PCH Americana em 13 de dezembro

Mais notícias da cidade e região

A CPFL Renováveis, em parceria com as Defesas Civis de Americana e Limeira, a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros e outros órgãos, realizará um simulado de emergência na Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Americana (Barragem Salo Grande), no dia 13 de dezembro. A ação integra o compromisso da empresa com a segurança das comunidades e do meio ambiente e está alinhada à Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei 12.334/2010) e à Resolução 1064/2023 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

“O engajamento comunitário é essencial para o sucesso dos simulados, pois promove ações conscientes e fortalece a confiança entre os moradores e os órgãos responsáveis pelo socorro, garantindo respostas rápidas e eficazes em cenários de emergência”, destacou Arthur Mantese, gerente de Segurança de Barragem da CPFL Renováveis.

A barragem Salto Grande, classificada como risco B pela ANEEL, mantém condições adequadas de segurança. Este treinamento contribui para conscientizar a comunidade e alinhar os procedimentos entre todas as partes envolvidas.

Atividades do simulado

Previsão de início 11h, com o acionamento das sirenes, que servirão como teste prático para alertar a população em emergências.

Ao ouvir o sinal, os moradores devem interromper imediatamente suas atividades, reunir as pessoas presentes na propriedade e seguir pela rota de fuga até o ponto de encontro (Zona de Autossalvamento) mais próximo.

É importante lembrar que os participantes devem levar apenas objetos pessoais essenciais e, sempre que possível, auxiliar pessoas com dificuldade de mobilidade.

A Defesa Civil de Americana e Limeira, juntamente com colaboradores da CPFL, estará posicionada nas 12 Zonas de Autossalvamento para orientar a população durante o exercício.

Após o término das sirenes, os moradores poderão retornar às suas atividades normalmente.

Em caso de dúvida, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil local.

Páginas do folder sobre o simulado de emergência (anexo); material traz os pontos de encontro em Americana e Limeira

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP