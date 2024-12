A mudança na qualidade da voz, especialmente o que envolve o timbre, é uma característica comum que pode deixar muitas pessoas curiosas ou preocupadas. A Dra. Cristiane Romano, fonoaudióloga e especialista em voz, destaca a importância de entender as causas dessa alteração e como identificar um problema mais sério no decorrer da transição.

Durante a puberdade, tanto meninos quanto meninas podem experimentar mudanças na voz. Nas meninas, isso geralmente ocorre entre os 10 e 14 anos, enquanto nos meninos, as mudanças costumam acontecer um pouco mais tarde, entre os 12 e 16 anos. Nesse período, os meninos tendem a ter uma mudança mais generosa e abrupta, enquanto as meninas podem notar um fortalecimento gradual no timbre vocal.

“É normal que a voz fique mais grave durante a puberdade devido ao aumento da laringe e à expansão das pregas vocais. Essa transição é natural e faz parte do desenvolvimento”, explica a Dra. Cristiane. No entanto, se essa mudança não ocorrer conforme o esperado, pode ser um sinal de que algo não está certo, como problemas hormonais ou disfunções vocais.

Identificar problemas durante essa transição é essencial. “Se a voz continuar anasalada, permanecer em um timbre agudo ou houver dificuldade para produzir sons de forma clara, é importante procurar ajuda profissional”, alerta a Dra. Cristiane. Além disso, sintomas como dor ao falar ou cansaço vocal excessivo podem indicar a necessidade de uma avaliação mais detalhada.

Para aqueles que não observam a mudança no timbre de voz durante a adolescência, uma intervenção precoce pode ser crucial. Existem tratamentos disponíveis que podem ajudar a alterar o timbre vocal, incluindo terapia fonoaudiológica e exercícios específicos. “Com o acompanhamento adequado, é possível desenvolver uma voz mais forte e saudável, adaptando-se às mudanças naturais do corpo”, afirma a especialista.

As dicas práticas para promover a saúde vocal durante essa fase incluem:

Hidratação: beber bastante água é fundamental para manter as pregas vocais lubrificadas. Evitar forçar a voz: não gritar ou falar em ambientes muito barulhentos ajuda a evitar traumas nas pregas vocais. Aquecimentos vocais: exercícios de aquecimento vocal, acompanhados por profissionais especialistas em voz, podem preparar a voz para o uso mais intenso, especialmente em atividades que demandam a fala prolongada. Consulte um especialista: se você não notar alterações prolongadas na voz, procure um fonoaudiólogo para ajudá-lo a identificar e tratar quaisquer problemas.

Na conclusão, a Dra. Cristiane Romano enfatiza que a mudança na voz é uma parte normal do desenvolvimento humano, mas que cuidados adequados são essenciais para garantir que essas alterações não se tornem motivo de preocupação. “Investir na saúde vocal durante as transições da vida é fundamental para o bem-estar e a comunicação eficaz”, conclui a especialista.

Compreender e cuidar dessas mudanças não significa apenas preservar a voz, mas também garantir que cada um possa se expressar com confiança e clareza em todas as fases da vida.