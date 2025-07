Ele com 67, bateu na esposa com 65, e foi em cana

Um homem de 67 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira em Santa Bárbara d’Oeste depois de ser acusado de agredir a esposa de 65 anos em Santa Bárbara d’Oeste. O caso aconteceu no jardim Laudice e os Guardas Municipais foram chamados no hospital Edson Mano para averiguar o caso.

A vítima relatou que o marido a havia agredido na noite anterior com socos e pontapés. As agressões aconteceram por volta das 22h. Ele negou as agressões mas acabou sendo detido.

Relato da GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’Oeste

NATUREZA: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/ LESÃO CORPORAL contra esposa

DATA: 03/07/2025

HORA: 03:42

*LOCAL:*Pronto Socorro Dr. Edson Mano

EQUIPE: 04

🚓VTR 135

*SÍNTESE: Os patrulheiros foram destacados a comparecer no Pronto Socorro Edson Mano, para verificar uma possível violência doméstica. Em contato com a Sra. F. idosa, de 65 anos relatou que por volta das 22:00 do dia 02/07/2025, seu Marido J. 67 anos, teria lhe agredido com chutes e socos na cabeça e costela, além de ter arrastado seu corpo pelo chão do quintal pela blusa. Um vizinho, não identificado, presenciou a ação, socorreu a vítima até o PS onde foi acionado a Guarda Civil Municipal.

Diante dos fatos, o agressor foi localizado em sua residência, pelo bairro jardim Dulce. Indagado, o autor, negou as agressões e disse em sua versão que avistou sua esposa caída ao solo e somente foi tentar levantá-la. j. recebeu voz voz de prisão e foi conduzido até o plantão policial. Foi narrado os fatos ao escrivão de polícia reportou-se a autoridade de plantão que ratificou a prisão em flagrante por violência doméstica/lesão corporal, permanecendo J. preso a disposição da justiça.

