Bruna Viola lança última parte do audiovisual “Improvável” com músicas inéditas

O EP3 traz canções inéditas que traduzem o carisma e a sensibilidade da artista, misturando modão, romantismo e viola em uma sonoridade contemporânea e autêntica

Dona de uma trajetória consolidada na música sertaneja, Bruna Viola apresenta a última parte do projeto audiovisual “Bruna Viola Improvável”, que chega às plataformas de áudio e ao YouTube no dia 4 de julho. O EP3 traz duas faixas inéditas, sendo elas “Apostei Minha Camionete” e “Só a Viola que Chora”, que traduzem a autenticidade que marca a carreira da artista.

Com mais de duas décadas de estrada, Bruna reafirma sua capacidade de se reinventar sem perder a essência. Em “Apostei Minha Camionete”, composição de Guga Capanema, Felipe Sales, Matheus Araújo e Wallas Dias, a cantora entrega um modão moderno e animado, com levadas marcantes e uma interpretação cheia de carisma. A canção narra a história de alguém que apostou tudo por amor, inclusive a própria camionete e perdeu a aposta ao ceder às tentações amorosas. O refrão “Apostei a minha camionete / Nunca mais volto com ela / Olha eu voltando a pé, suado pra minha casa / Depois de suar na cama dela”, viralizou nas redes sociais de Bruna antes mesmo do lançamento oficial e promete conquistar o público Brasil afora.

Na outra ponta do sentimento, “Só a Viola que Chora” apresenta uma atmosfera romântica. Com versos que celebram um amor tranquilo e duradouro, o refrão “E a tristeza aqui não tem hora, só a viola que chora” retrata uma história com final feliz. Composição de Guga Capanema, Ruan Pedro e Luisa Pedrosa, a canção completa o projeto.

“Fechar esse projeto com músicas inéditas é uma forma de mostrar que a minha conexão com a música sertaneja, além de ter raízes profundas, está sempre se abrindo para novas sonoridades e formas de contar histórias. Estou feliz demais com o ‘Bruna Viola Improvável’, um projeto que nasceu no meu coração, que eu me diverti fazendo. A viola é o berço da música sertaneja há muitas gerações, e é um orgulho imenso continuar carregando esse legado”, destaca Bruna.

Com oito faixas no total, o projeto “Bruna Viola Improvável”, dirigido por Bruno Campos, reúne releituras que homenageiam grandes nomes da música sertaneja composições inéditas e até um ousado medley pop com “Lágrimas e Chuva”, “Meu Universo é Você” e “Quero Te Encontrar”, que se tornou um dos momentos mais surpreendentes do repertório e que reforça o amor da artista pela música em todas as suas formas e gêneros.

Gravado na chácara da própria Bruna, em São José do Rio Preto, o projeto traz uma estética que une o rústico ao contemporâneo. Com direção musical de Flávio Guimarães, figurinos escolhidos pela curadora Danielle Kamphorst e uma cenografia que transita entre o intimismo e o industrial, Bruna mostra que é possível inovar sem perder a essência.

“Bruna Viola Improvável” sucede o premiado “Melodias do Sertão”, álbum que rendeu à artista o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música de Raízes. Com esse novo trabalho, Bruna Viola reforça que tradição e inovação não são opostos, são caminhos que se completam.

