O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura a implantação de um sistema de senhas para organização do atendimento na Farmácia Municipal localizada na Rua Ari Barroso, no bairro Antônio Zanaga.

De acordo com o parlamentar a solicitação foi feita após visita ao local, onde foi constatada a formação de longas filas de espera, gerando desconforto e insatisfação entre os usuários. “A Farmácia Municipal do Zanaga é muito procurada e é importante que o atendimento oferecido seja mais organizado e acolhedor. A implantação de um sistema de senhas é uma medida simples, mas que pode melhorar significativamente a experiência de quem utiliza o serviço”, afirma Dr. Rovina.

Segundo o vereador, a adoção do sistema contribuirá para a humanização do atendimento, garantindo mais organização, segurança e tranquilidade à população, especialmente idosos, pessoas com deficiência e pacientes em situação de vulnerabilidade.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (8) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Leia + sobre política regional

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP