Para garantir que toda a população possa curtir as festividades de julho em Sumaré, a Prefeitura vai oferecer transporte municipal gratuito para dois grandes eventos: o Arraiá na Praça do Macarenko e o show de aniversário da cidade. A ação é coordenada pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR).

No dia 12 de julho, moradores de diferentes regiões contarão com ônibus municipal gratuito rumo ao tradicional Arraiá da Praça do Macarenko, na região central, com partidas de cinco pontos estratégicos da cidade:

– Pista de Skate (Nova Veneza)

– CRAS Nova Terra

– Praça do Ipiranga

– CEU Recanto dos Sonhos (R. José Vieira dos Santos, 307, Jardim Recanto dos Sonhos)

– EMEF Prof° Neuza de Sousa Campos (Rua das Rosas, 320, Pq. Rosa e Silva).

Os ônibus sairão em dois horários: às 16h30 e às 18h, com destino direto ao local da festa, que contará com comidas típicas, show de prêmios, banquinhas das entidades sociais de Sumaré e muita animação para todas as idades. Na volta, os horários de saída são às 22h e às 23h30 da Praça do Macarenko até os pontos de partida.

Já para o show de aniversário de Sumaré, que acontece no dia 26 de julho, o transporte municipal também será gratuito, porém exclusivamente para quem possui qualquer categoria do Cartão de Transporte (Geral, Vale-Transporte, Escolar, Idoso ou PCD).

Neste dia, as linhas de ônibus circularão normalmente, garantindo a mobilidade durante todo o evento, que acontece na Praça das Bandeiras (Centro) com a dupla sertaneja de renome nacional, Guilherme & Benuto, como atração principal.

Para quem ainda não tem o cartão de transporte, basta apresentar documento com foto e comprovante de endereço nos seguintes locais:

-Terminal Rodoviário de Sumaré: Av. Júlia Vasconcelos Bufarah, Centro.

– Garagem da Viação Ouro Verde: Avenida da Amizade, nº 1100, Parque Euclides Miranda (Cecap).

O secretário da SMMUR, William Martoni, destacou a importância da medida. “Nosso objetivo é garantir o acesso da população aos eventos da cidade. Essa iniciativa vai facilitar o deslocamento, promover a inclusão e fortalecer o sentimento de pertencimento da comunidade nas celebrações do nosso município”, reforçou.

