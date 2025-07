Os aposentados vítimas do golpe que abalou o país e foi revelado no começo deste ano deverão começar a receber a partir do dia 24 de julho.

Acordo foi homologado pelo ministro Dias Toffoli, do STF, nesta quinta-feira (3).

O ressarcimento deverá ser feito por via administrativa, diretamente na folha de pagamento dos benefícios previdenciários.

Os valores serão corrigidos com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Para aderir ao acordo, o beneficiário deverá desistir de processo contra a União.

