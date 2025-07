No próximo domingo, dia 6, duas CÃOminhadas prometem movimentar Americana com muito amor pelos animais, saúde e solidariedade — com o apoio da vereadora Roberta Lima. Os eventos são organizados por dois importantes grupos de corrida da cidade: Grupo Novo e Dunamis.

No Portal de Americana, a partir das 8h, o Grupo Novo realiza o Circuito Boas Ações, voltado ao incentivo da prática esportiva e à valorização da causa animal. Já no CT Dunamis, no Jardim Ipiranga, acontece a Cãominhada Livres para Correr, com início às 7h30, também unindo corrida, conscientização e carinho pelos animais.

Proteção animal

Reconhecida por sua atuação na proteção animal, Roberta Lima destacou a importância das iniciativas. “Quando recebi o convite, meu coração se encheu de alegria. Eventos como esses potencializam a causa animal, incentivam os bons tratos e ainda promovem a saúde humana, com o apoio de dois grandes grupos de corrida da cidade”, destacou.

Expectativa

“Nossa expectativa com esse evento vai muito além da corrida. Queremos que o Grupo Novo deixe um legado de consciência e transformação na comunidade. Acreditamos que cada pessoa pode gerar um impacto, e o tema da consciência animal é mais um capítulo desse movimento que une esporte e propósito”, frisou Murilo Feltrin, do Grupo Novo.

Para Drica, do Dunamis, a expectativa para o evento é “que todos os participantes e quem estiver junto, possam se conscientizar sobre o cuidado com os animais, de que somos nós os responsáveis por eles se sentirem livres ou presos, cuidados ou abandonados”.

A programação é aberta ao público e contará com adoção de animais do Projeto Meu Abrigo, além da recolha de doações de ração e produtos de limpeza, que serão destinados a cuidadores de animais do município.

