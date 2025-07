50 vagas de emprego em Sumaré em novo feirão

A Belgo Arames, líder brasileira na transformação de arames de aço, está com 50 vagas abertas para pessoas interessadas em trabalhar na unidade de Sumaré, localizada na Rodovia Adauto Campo Dall’orto, Km 1.320, no bairro Jardim Manchester (Nova Veneza). A empresa participa nesta sexta-feira, 4 de julho, do 1º Feirão de Empregos de Hortolândia, promovido pela Prefeitura Municipal de Hortolândia, na Estação de Esportes Deputado Luiz Lauro Filho, no Jardim Amanda, a 7 km da unidade.

Serão cadastradas no Banco de Talentos da Belgo pessoas interessadas em vagas imediatas e futuras na área operacional. A empresa disponibilizará no estande um QR Code para facilitar a inscrição de quem estiver com o currículo digitalizado no celular e receberá currículos impressos, para garantir que todos possam participar do processo seletivo.

Segundo o gerente da fábrica da Belgo em Sumaré, Guilherme Eleutério, participar do 1º Feirão reforça o compromisso da companhia com a empregabilidade e contribui para o desenvolvimento social e econômico da região.

“Acreditamos que gerar oportunidades é uma das formas mais concretas de transformar realidades. A Belgo é uma empresa sólida, movida pelo propósito de criar uma vida melhor e isso também se reflete no cuidado com as pessoas que caminham conosco, por meio do nosso conjunto robusto de benefícios”, destaca o executivo.

Além do salário compatível com o mercado, dentre os benefícios oferecidos estão o plano médico, odontológico, refeição na empresa, seguro de vida, transporte fretado, licenças maternidade e paternidade estendidas, descontos em medicamentos, auxílio óculos, participação nos lucros ou resultados da empresa (PLR) e acesso à plataforma de bem-estar corporativo.

A Belgo apoia e busca cada vez mais estimular a diversidade, a inclusão e a igualdade no ambiente laboral e incentiva a candidatura às vagas independentemente de raça, gênero, religião, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, idade ou deficiência. Todas as pessoas são bem-vindas.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Hortolândia, o evento terá a participação de 60 empresas e agências de emprego da região.

Sobre a Belgo Arames (50 vagas)

Com 50 anos de história, a Belgo Arames é líder brasileira na transformação de arames de aço desde sua criação, fruto da parceria estratégica no Brasil entre a ArcelorMittal e a Bekaert. A empresa atua nos segmentos de Agronegócios, Cercamentos, Construção Civil, Automotivo, Solda, Aplicações Especiais e Indústria Petrolífera, oferecendo um mix de produtos e serviços que atendem com expertise e tecnologia de ponta, confiabilidade e qualidade aos mais diversos perfis de clientes. Com oito unidades pelo país, sua sede é em Contagem (MG).

Foi eleita nos últimos quatro anos, consecutivamente, pela FIA Employee Experience, como uma das melhores empresas de grande porte para trabalhar no Brasil, com a conquista do prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar, da Fundação Instituto de Administração (FIA). Também foi reconhecida como uma das melhores empresas de Mecânica e Metalurgia do país pelo Anuário de Época NEGÓCIOS 360°, desenvolvido por Época NEGÓCIOS e Fundação Dom Cabral.

