O vereador Fernando da Farmácia (PSD) visitou na quarta-feira (2) o viaduto da Avenida Cillos sobre a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) para verificar as condições estruturais do dispositivo e o fluxo do trânsito, após receber reclamações de moradores e motoristas que trafegam pela região.

Durante a visita, o parlamentar relatou que foram identificados pontos críticos na mobilidade urbana em horários de pico e na altura do guarda-corpo, que não oferece segurança adequada aos pedestres. “A cidade cresceu, mas a estrutura não acompanhou. Irei cobrar soluções para garantir mais segurança e mobilidade para todos”, afirmou Fernando.

