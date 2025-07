O ex-vereador de Americana Rafa Macris ainda não definiu se vem ou não candidato a deputado no ano que vem. Em entrevista ao radialista Pablo Ruan na rádio Paraíso FM em Nova Odessa, ele respondeu que vai esperar para ver qual será a Missão que seu novo partido vai dar para ele.

Ele faz parte do Missão, partido oriundo do MBL (Movimento Brasil Livre) que nasceu nos movimentos Fora Dilma em 2015, se aproximou do bolsonarismo e agora se afastou para ser uma direita mais liberal, apesar de ter discurso conservador e revisionista.

