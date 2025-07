Tivoli recebe exposição ‘Interiores Contemporâneos’, da designer Iara Kílaris

O Tivoli Shopping recebe entre os dias 5 de julho e 4 de agosto a exposição “Interiores Contemporâneos”, da renomada designer de interiores Iara Kílaris. A mostra gratuita poderá ser conferida pelo público em frente as lojas Cobasi e Vivo.

Com uma carreira de destaque ao lado do arquiteto Aquiles Nícolas Kílaris, Iara é reconhecida por seu olhar sensível, criativo e contemporâneo, que transforma ambientes em verdadeiras experiências visuais. A exposição traz uma imersão no universo da designer, destacando sua capacidade de unir formas curvas, natureza e funcionalidade com sofisticação, leveza e emoção.

“A mostra é um convite para mergulhar no universo do design de interiores de uma das profissionais mais influentes do país. Ficamos felizes em receber novamente uma exposição tão especial”, conta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Além dos projetos residenciais e comerciais que assina no Brasil e no exterior, Iara é apresentadora do programa Casas Kílaris, exibido no YouTube, e colunista da revista Casas & Curvas, onde compartilha ideias, inspirações e conceitos aplicados em seus trabalhos. Suas criações já chamaram a atenção de celebridades como o goleiro Weverton, os jogadores Oscar, Gil e Jonas, o cantor César Menotti, o humorista Carlos Alberto da Nóbrega e a apresentadora Mara Maravilha.

Serviço:

Exposição Interiores Contemporâneos

📅 Quando: de 5 de julho até 4 de agosto de 2025

⏱️Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h

📍 Local: em frente as lojas Cobasi e Vivo | Tivoli Shopping

