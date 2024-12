O Botafogo foi goleado pelo Pachuca (MEX) na disputa do Mundial de Clubes na tarde desta quarta-feira no Qatar.

Os mexicanos marcaram seus 3 gols no segundo tempo, passando com facilidade pela defesa do time carioca.

Idrissi abriu o placar logo aos 5′ da segunda etapa com Idrissi. O alvinegro tentou mostrar força e abriu a defesa.

Pouco tempo depois, aos 16′, em lance contra ataque, Deossa ampliou a vantagem dos mexicanos.

Botafogo na pressão, mas cansado

O campeão brasileiro e da Libertadores mostrou cansaço da sequência de ‘finais e decisões’, mas lutou até o fim. O Pachuca não tinha nada que ver com o drama de final de temporada dos brasileiros e selou a vitória aos 35′, com Rondon.

