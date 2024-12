A dieta baseada no consumo de claras de ovo, popularizada recentemente por influenciadoras digitais, vem despertando a curiosidade e gerando debates nas redes sociais. Apesar de ser vista por muitos como uma estratégia para emagrecer, especialistas alertam que restrições alimentares desse tipo podem trazer sérios riscos à saúde, especialmente quando não há acompanhamento profissional adequado.

A nutricionista e coordenadora do curso de Nutrição do UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Recife, campus Boa Viagem, Jussara Pessôa, enfatiza que dietas extremas, como consumir grandes quantidades de claras de ovos e evitar outros grupos alimentares, podem causar desequilíbrios nutricionais significativos. “Uma dieta saudável deve incluir uma variedade de alimentos que forneçam os nutrientes necessários para o funcionamento do corpo. Focar em apenas um alimento pode levar à desnutrição, afetando não apenas a saúde física, mas também a mental”, explica a especialista.

Recentemente, no mundo dos influenciadores, o tema ganhou destaque após a empresária e influenciadora Virginia Fonseca revelar que consome cerca de 20 ovos por dia em sua dieta. Apesar de chamar atenção, o hábito levantou questionamentos sobre os impactos dessa prática para a saúde e sua eficácia como estratégia de emagrecimento.

Segundo Jussara, é comum que influenciadoras removam as gemas dos ovos por serem mais calóricas devido ao teor de gordura. “O objetivo é reduzir o consumo calórico, o que, a curto prazo, pode levar à perda de peso. No entanto, essa abordagem restritiva geralmente não é sustentável e pode desencadear compulsão alimentar e o conhecido efeito sanfona”, alerta a nutricionista.

Além disso, consumir apenas claras de ovos pode causar deficiências importantes no organismo. “Nosso cérebro, por exemplo, precisa de glicose, proveniente de carboidratos, para funcionar adequadamente. Sem isso, a pessoa pode se sentir desanimada, sem energia e até apresentar alterações no sono e na concentração”, explica a coordenadora.

Para quem busca emagrecer ou ganhar massa muscular de forma saudável, a recomendação é diversificar as fontes de proteínas, como peixes, carnes magras, frango e laticínios, além de incluir carboidratos, gorduras saudáveis e fibras em todas as refeições. “Uma alimentação equilibrada, ajustada às necessidades individuais, é sempre a melhor escolha para manter a saúde e alcançar resultados duradouros”, conclui Jussara.