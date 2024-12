Prefeitura inicia troca de pavimento da Avenida Nicolau João Abdalla

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta quarta-feira (11) a fresagem para o recapeamento asfáltico da Avenida Nicolau João Abdalla, no trecho entre a Avenida Attilio Dextro e a Rua José Nicoletti.

A fresagem tem como finalidade a remoção de camadas e imperfeições do pavimento asfáltico, preparando a superfície para a aplicação da nova camada asfáltica, garantindo uma melhor aderência e durabilidade.

Antes da recuperação do trecho, a Sosu implantou tubos de dreno para prolongar a durabilidade do asfalto. O sistema de drenagem é responsável por captar e escoar as águas pluviais que caem sobre a via. Isso evita o acúmulo de água, que é responsável por acelerar o desgaste dos pavimentos.

“Essa obra de faz necessária devido ao desgaste do pavimento causado pelo grande fluxo de veículos pesados, isso acaba deteriorando o asfalto. Por isso, além da fresagem, vamos reforçar a base antes da aplicação da massa asfáltica, será executado um reforço no pavimento”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Durante os trabalhos, os agentes da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) estão no local realizando a sinalização da via e desviando o trânsito quando houver necessidade.

A obra está sendo realizada através de uma parceria entre a Prefeitura de Americana e a empresa Suzano Papel e Celulose. A previsão é que as melhorias sejam finalizadas em 10 dias, a depender das condições climáticas.