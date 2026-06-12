A sensitiva Izadora Morais voltou a fazer previsões sobre Neymar às vésperas da Copa do Mundo e cravou que o camisa 10 não será o protagonista da Seleção Brasileira no torneio de futebol. Segundo ela, o jogador pode até ser relacionado nos primeiros jogos, mas não terá sequência.

“O Brasil não vai ganhar a Copa. É o que os oráculos me mostram.