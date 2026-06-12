+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Sobre Neymar, eu vi que, por um segundo, ele poderia sair da Copa e não participar. De qualquer forma, para mim, ele não participa de verdade. Se entrar para jogar, sai no primeiro ou no segundo jogo. Acabou para ele”, prevê Izadora.
A previsão ganha peso após a temporada do jogador começar cercada por dúvidas físicas. Neymar passou por recuperação, trabalho de transição e voltou a conviver com questionamentos sobre suas reais condições para atuar em alto nível.
Izadora diz que já havia visto que ele não iniciaria o ciclo 100% preparado fisicamente. Agora, afirma que o futuro da Seleção não passa mais pelo protagonismo do atacante.
Sensitiva
“Ele não tem mais predestinação nenhuma como jogador de futebol. Vejo outra pessoa substituindo. O protagonismo não será dele. O Brasil não vai puxar o hexa com Neymar, ele não vai brilhar. O destaque será outro. O ciclo no Neymar, como craque e atleta decisivo, já se encerrou”, completa.
Conhecida por previsões sobre famosos, Izadora também reforça que não vê o Brasil conquistando o sexto título mundial nesta edição.
Leia + sobre esportes