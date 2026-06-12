Santa Bárbara recebe curso gratuito “Piscicultura – Cultivo em Tanque Escavado”

A Secretaria de Meio Ambiente de Santa Bárbara d’Oeste sedia, entre os dias 16 e 19 de junho, o curso “Piscicultura — Cultivo em Tanque Escavado”. A atividade é gratuita, e interessados em participar devem entrar em contato com o coordenador regional do Senar-SP (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de São Paulo), Ricardo Poli, pelo telefone (19) 99814-1733.

A capacitação será sempre das 8 às 17 horas, na Secretaria de Meio Ambiente, localizada na Avenida Sábato Ronsini, 951, na Vila Linópolis.

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Direcionado para produtores rurais, empreendedores e estudantes do setor, o curso unirá conceitos teóricos e práticas de campo, com o objetivo de transformar o potencial hídrico e de terra das propriedades em um negócio produtivo e sustentável.

As atividades serão oferecidas pelo Sindicato Rural de Limeira e pelo sistema Faesp/Senar/Sebrae, em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, o Comder (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural) e a Cati (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) de Santa Bárbara d’Oeste.

Os participantes vão aprender:

Diagnóstico e Planejamento: Como calcular as dimensões e vazão de água dos viveiros, avaliar condições ambientais (clima e solo) e definir a melhor espécie e sistema de cultivo.

Preparação e Povoamento: Técnicas corretas de escoamento, calagem, adubação da terra e análise da água, além dos segredos para adquirir, transportar e aclimatar alevinos de boa procedência.

Manejo e Nutrição: Controle do arraçoamento (alimentação), realização de biometrias periódicas e monitoramento rigoroso da qualidade da água e dos viveiros.

Sanidade Animal: Como identificar as principais doenças por meio de análises externas e internas nos peixes.

Despesca e Pós-Captura: O passo a passo para a retirada correta dos peixes da água (redução de volume, redes) e o armazenamento adequado para garantir a qualidade do produto final.

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