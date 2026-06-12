Praça Central de Santa Bárbara recebe Festival das Orquídeas no fim de semana

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza neste sábado e domingo (13 e 14 de junho) o 5º Festival das Orquídeas. O evento acontecerá das 9 às 17 horas, na Praça Central, com entrada gratuita e programação voltada aos amantes da natureza, jardinagem e paisagismo.

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Consolidado como um dos principais eventos ligados ao turismo rural e ao ecoturismo do Município, o festival reunirá expositores especializados, oferecendo ao público uma ampla variedade de orquídeas, flores, plantas ornamentais, insumos para cultivo e serviços relacionados ao paisagismo e à jardinagem.

“O Festival das Orquídeas já se consolidou como um dos eventos mais aguardados do calendário turístico de Santa Bárbara d’Oeste. Além de incentivar o setor de floricultura e paisagismo, o festival proporciona uma experiência de contato com a natureza, conhecimento e lazer para toda a família, fortalecendo também o turismo e a economia local”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Participam desta edição os expositores +Verde Flor e Jardim, Center Flores, Jardim e Flor, Beija-Flor Paisagismo, Orquidário Santa Bárbara e Orquidário Covolan, credenciados por meio de chamamento público promovido pela Administração Municipal.

Além da comercialização de produtos, os visitantes poderão conhecer espécies raras e exóticas de orquídeas, receber orientações sobre cultivo, manejo e manutenção das plantas, além de apreciar a diversidade da flora ornamental em um ambiente preparado para toda a família.

O Festival das Orquídeas integra as ações previstas no Plano de Desenvolvimento do Turismo Rural e Ecoturismo de Santa Bárbara d’Oeste, desenvolvido pela Prefeitura em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), fortalecendo o setor, incentivando a economia local e promovendo o contato da população com a natureza.

A expectativa é receber moradores de Santa Bárbara d’Oeste e visitantes de toda a região em mais uma edição do evento, que valoriza produtores, estimula o turismo e proporciona experiências de lazer, conhecimento e contemplação.

Serviço

5º Festival das Orquídeas de Santa Bárbara d’Oeste

Dias 13 e 14 de junho (sábado e domingo)

Das 9 às 17 horas

Praça Central – Centro

Entrada gratuita

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