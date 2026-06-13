1ª Fan Fest de Hortolândia tem futebol e corrida neste sábado (13)

Prefeitura monta telão para torcida assistir jogo do Brasil contra Marrocos, às 19h, no Lago da Fé; antes, às 17h, tem “esquenta” com treinão de corrida

Prepare sua camisa para torcer e correr! Hortolândia entra no clima da Copa do Mundo com a primeira Fan Fest da Prefeitura, neste sábado (13), no parque socioambiental Lago da Fé. O evento terá telão para a população assistir, às 19h, o jogo da seleção brasileira contra o Marrocos.

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Mas, antes, às 17h, vai ter “esquenta” com o treinão de corrida de 5K na ciclovia em volta do parque. Para animar os corredores, um DJ de bike irá na frente para conduzir o percurso. A ação é promovida pelo time São Miguel F.C.

Para matar a fome e a sede de torcedores e corredores, o evento terá os food trucks de empreendedores da feira do Lago da Fé, gerida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação.

MAIS FAN FESTS

A Prefeitura de Hortolândia também irá promover Fan Fests nos dias dos outros dois jogos do Brasil. Os eventos serão em locais diferentes da cidade.

Confira abaixo a programação das Fan Fests de Hortolândia na Copa do Mundo:

Fan Fest – Brasil X Marrocos

Data: 13/06 (sábado)

Horário: 19h

Local: Parque Socioambiental Lago da Fé

Endereço: avenida Joaquim Martarolli, s/nº, Parque Gabriel

Fan Fest – Brasil X Haiti

Data: 19/06 (sábado)

Horário: 21h30

Local: Parque Socioambiental do Jardim Amanda – ao lado da quadra de futebol society, próximo à lagoa

Endereço: rua Casemiro de Abreu, s/nº Jardim Amanda

Fan Fest – Brasil X Escócia

Data: 24/06 (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Centro de Eventos A Poderosa

Endereço: rua Aníbal Justino Pereira, s/nº, Jardim Santa Izabel

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