Com capacidade dobrada e cursos gratuitos de Pacote Office, Sala de Informática Ocir Melo Meneses passa a atender 40 jovens por turma, incluindo alunos do PROANO e demais adolescentes

O SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade) – a tradicional Guardinha de Nova Odessa – completa neste mês de junho 47 anos de existência. E a data será celebrada na manhã do sábado (13/06) com uma novidade: a reinauguração da Sala de Informática, que agora teve sua capacidade dobrada e passa a atender 40 alunos por turma, tanto do programa mantido pela instituição, o PROANO (Programa de Orientação ao Adolescente de Nova Odessa), quanto os demais jovens do município.

Inicialmente, a Sala de Informática oferecerá o Curso Básico e Pacote Office (Windows, Word, Excel, Power Point, Internet e Segurança), com foco no mercado de trabalho. A formação, voltada para jovens de 14 a 18 anos, tem duração de três meses, duas aulas por semana e com turmas de manhã (das 8h30 às 10h30) e à tarde (das 15h30 às 17h).

De acordo com Rita Gazzetta, presidente da instituição, a Sala de Informática recebeu o nome do diretor Ocir Melo Meneses, grande colaborador e incentivador do espaço. “Estamos felizes com a ampliação do curso aos demais jovens da cidade, e não somente aos atendidos pelo PROANO. A participação é gratuita e os interessados desta faixa etária já podem se inscrever”, comentou;

Fundado há quase cinco décadas por membros do Lions Clube local, o SOS é uma instituição sem fins lucrativos que realiza um trabalho de orientação profissional e cidadania com os jovens do município entre 15 e 16 anos, proporcionando a oportunidade de ingressarem no mercado de trabalho através de estágio socioeducativo. A instituição tem sede no Jardim Flórida e já atendeu mais de 10 mil alunos por meio do PROANO.