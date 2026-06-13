A Copa do Mundo de 2026 começa nesta semana, e 52% dos brasileiros acreditam que a Seleção Brasileira conquistará o hexacampeonato mundial. Segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva em parceira com a QuestionPro, a confiança é maior entre as mulheres: 60% acreditam no título do Brasil, enquanto entre os homens esse percentual é de 43%.

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Além da Seleção Brasileira, os entrevistados apontam a França (13%) como a segunda principal favorita ao título. Na sequência aparecem Portugal (7%) e Argentina, Espanha e Alemanha (4% cada). A pesquisa também mostra a rivalidade com a Argentina: 5 em 10 entrevistados disseram que a seleção argentina é a que menos gostariam de ver campeã. Na sequência, aparecem Alemanha (29%) e França (20%). Ainda há 9% dos brasileiros que esperam que o Brasil não vença o campeonato.

O levantamento também revela o clima de expectativa para a competição. 67% dos brasileiros afirmam estar empolgados com a Copa do Mundo, enquanto 10% manifestam sentimento neutro e 23% dizem não estar animados com o torneio.

Quando o assunto é a participação da Seleção Brasileira, o entusiasmo também é grande: 63% dos entrevistados estão empolgados com o Brasil na Copa de 2026, 11% se dizem neutros e 26% afirmam não estar animados.

A pesquisa mostra ainda que o interesse pela competição permanece elevado: 86% dos brasileiros pretendem assistir aos jogos da Copa do Mundo. Em relação à seleção brasileira, 45% afirmam que irão torcer com muita empolgação e envolvimento emocional, enquanto 40% dizem que torcerão pelo Brasil, mas com menos entusiasmo do que em edições anteriores. Outros 6% acompanharão os jogos sem torcer pela seleção e 9% não pretendem acompanhar a competição.

“Os dados mostram que a Copa segue despertando um tipo de entusiasmo que só o futebol é capaz de produzir no Brasil. É a camisa que volta para a rua, a bandeira na janela, o bairro pintado, a conversa sobre a escalação e a torcida entrando no clima antes mesmo do primeiro jogo. Esse resultado também revela que a relação dos brasileiros com a Seleção é mais diversa do que muitos imaginam, inclusive com as mulheres demonstrando maior confiança no desempenho do Brasil”, afirma Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.

Onde os brasileiros pretendem assistir aos jogos?

A pesquisa também investigou os hábitos de consumo e convivência durante a competição. Entre os brasileiros que pretendem acompanhar os jogos da Seleção Brasileira, a casa aparece como o principal espaço para assistir às partidas, citada por 76%. Também aparecem a casa de amigos ou parentes, com

33%; bares, restaurantes ou eventos públicos, com 23%; o celular, durante deslocamentos ou outras atividades, com 10%; e o trabalho, faculdade ou escola, com 9%.

A família deve ser a principal companhia dos brasileiros durante os jogos: 68% afirmam que pretendem assistir às partidas com familiares. Em seguida aparecem o companheiro ou companheira, citado por 38%, percentual que chega a 50% entre casados ou pessoas que moram junto. Os amigos aparecem na sequência, com 37%, mas têm peso maior entre a Geração Z, chegando a 46%.

A pesquisa também mostra outros formatos de acompanhamento: 13% pretendem ver os jogos sozinhos, 12% com colegas de trabalho ou estudo e 9% com pessoas desconhecidas em bares, festas ou eventos públicos.

A pesquisa ouviu, de forma digital por autopreenchimento, 1.030 pessoas com 18 anos ou mais, em todo o país, entre 2 e 8 de junho de 2026. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais.

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