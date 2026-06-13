Campeão brasileiro de Jiu-Jitsu é homenageado na Câmara de Sumaré

Moção do vereador Valdir de Oliveira destaca trajetória de Rafael de Almeida e levanta debate sobre apoio institucional a atletas locais

A Câmara de Sumaré aprovou, nesta terça-feira (9), a Moção de Congratulação n°82/2026, durante a realização da 19ª sessão ordinária do ano. A pauta apresentada pelo vereador Valdir de Oliveira (Republicanos) presta reconhecimento ao atleta de Jiu-Jitsu Rafael de Almeida pelos resultados obtidos em competições de nível estadual e nacional, além de registrar sua preparação para representar o município em campeonatos internacionais.

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De acordo com o texto da moção, o atleta integra a equipe Fernando Demenciano e conquistou o título de campeão brasileiro na categoria absoluto (classe que reúne atletas de pesos diferentes) no torneio organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), realizado em Barueri (SP). Na mesma competição, o esportista obteve a terceira colocação em sua respectiva categoria de peso.

O histórico de resultados do atleta neste ano inclui também o primeiro lugar na Prêmio Cup, em Campinas, e no Campeonato Paulista, realizado sob a chancela da Federação Paulista de Jiu-Jitsu (FPJJ). O cronograma esportivo do homenageado estabelece, como próximos compromissos, a disputa da segunda etapa do circuito paulista e a preparação para o Campeonato Europeu da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF).

Atletas

Durante a fase de discussão da matéria, o vereador Valdir ressaltou a necessidade de dar mais visibilidade e suporte financeiro para atletas de alto rendimento da cidade. O parlamentar lembrou que os competidores costumam arcar com custos elevados por conta própria, principalmente com passagens e hospedagens para disputas no exterior.

O vereador Wellington Souza (PT) também se pronunciou no plenário para apoiar a iniciativa e defendeu o uma articulação direta entre os atletas locais e a Secretaria Municipal de Esportes. O vereador apontou a importância de mapear e amparar os competidores residentes em Sumaré, visando melhorar o apoio e evitar a migração de atletas para representação de outros municípios.

Convidado a utilizar a Tribuna da Casa, Rafael de Almeida detalhou a dimensão dos torneios da modalidade, contando que o Campeonato Brasileiro do qual participou registrou cerca de 8 mil inscritos. O competidor atribuiu suas conquistas e os resultados obtidos ao trabalho coletivo com a comissão técnica e o suporte familiar, e confirmou a continuidade dos treinamentos com foco nos títulos internacionais.

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