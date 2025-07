Preocupada com a falta de manutenção na Praça Antônio Franciscangelis, no bairro São Manoel, a vereadora Jacira Chávare (Republicanos) está cobrando da Prefeitura de Americana, através de indicação protocolada nesta segunda-feira na secretaria da Câmara, a limpeza do espaço de lazer.

“A manutenção de uma praça é tão importante quanto a sua revitalização. É ela que garante que o espaço continue bonito, funcional e seguro para todos, evitando que se deteriore novamente com o tempo. Pense nela como a “vida útil” da praça: sem manutenção, ela não dura”, disse Jacira.

No documento, a vereadora anexa fotos tiradas no local que mostram grande quantidade de folhas pela área de passeio; galhos, pedaços de madeira e até resíduos de construção civil descartados irregularmente na praça. Além disso, há muita sujeira no coreto. “Muitos moradores me disseram que deixaram de frequentar a praça por conta do aspecto ruim que a falta de manutenção acaba criando”, reforçou a vereadora.

Leia + sobre política regional

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP