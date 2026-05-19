Prefeitura ministra aulas de malabarismo, acrobacias, palhaçaria infantil, dentre outras modalidades; prática estimula desenvolvimento da criatividade, coordenação motora e expressão corporal

As artes circenses enfim são reconhecidas oficialmente no Brasil.

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O governo federal promulgou a lei 15.405, que “reconhece a atividade circense como manifestação da cultura e da arte popular em todo o território nacional”. A lei foi publicada no Diário Oficial da União, nesta semana (CLIQUE AQUI). Em Hortolândia, a Prefeitura promove o ensino das artes do picadeiro na Escola Municipal de Circo, unidade da Secretaria de Cultura, para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos.

Criada em 2023, a unidade fica na área externa da Escola de Artes Augusto Boal, localizada na rua Casemiro de Abreu, s/nº, Jardim Amanda. A escola está montada em uma arena circular coberta com a característica lona colorida de circo.

A chefe do Setor de Formações e Oficinas da Secretaria de Cultura, Eliane Silva, explica que a Escola de Artes Augusto Boal é o polo de artes cênicas do município, onde já são realizadas atividades de dança e teatro. A fim de fomentar as artes do picadeiro, a Escola de Circo foi implantada na Escola Augusto Boal.

A escola leciona vários modalidades de artes circenses, tais como:

– Malabarismo

– Malabarismo com bolas e aros

– Acrobacias de solo

– Acrobacias aéreas

– Tecido aéreo

– Bambolê

– Pratos de equilíbrio

– Palhaçaria infantil

– Pirâmides humanas

– Rola-rola

– Ioiô chinês

– Saltos em mini trampolim

De acordo com Eliane Silva, as artes circenses trazem vários benefícios aos alunos. “As artes circenses têm diferentes tipos de movimento. A prática dessas atividades ajuda no desenvolvimento motor e expressão corporal. As artes circenses trabalham muito com equilíbrio. Ajudam os alunos a terem disciplina, concentração e a atuar em equipe”, destaca Eliane.

Atualmente, a Escola de Circo tem 50 alunos, divididos em três turmas. As aulas são ministradas às segundas e quartas-feiras, nos horários das 8h30, 16h30 e 18h. As aulas têm duração de 1h30. Desde 2023, quando foi inaugurada, mais de 200 crianças já tiveram aulas na escola.

Inclusão Social na Escola de Circo

A Escola Municipal de Hortolândia também promove a inclusão social. O professor da escola, Rodrigo Senden, destaca que dentre os alunos há quatro crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

“No começo, elas nem queriam entrar no espaço do circo. Precisavam ser conduzidos pelas mães. Com o tempo, elas foram criando confiança, autonomia e vínculo com as atividades. Hoje, elas entram sozinhas, participam das aulas com mais segurança. Conseguem desenvolver as técnicas e as artes circenses de forma natural”, enaltece o professor, destacando ainda que a escola tem três alunos com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade).

Outra experiência marcante destacada pelo professor foi quando lecionou para um aluno cadeirante.

“No começo, pensei em como seria possível desenvolver as atividades com ele. Mas a convivência e o processo de aprendizagem mostraram que o circo realmente pode ser inclusivo e transformador. Foi uma experiência maravilhosa poder ensinar arte circense para um menino que não andava. Adaptar as práticas e descobrir novas possibilidades junto com ele”, rememora o professor.

No fim do ano, os alunos da escola fazem uma apresentação para pais e famílias para marcar o encerramento do ano letivo. A primeira apresentação realizada pela Escola de Circo também foi outra experiência marcante para o professor.

“Quando as crianças chegam à escola, muitas ainda não conhecem as técnicas circenses. Começam aprendendo passo a passo. Com o tempo, elas desenvolvem confiança, expressão corporal e habilidades artísticas. Ver a transformação delas no palco, apresentando tudo o que aprenderam e impressionando suas famílias, foi algo inesquecível para mim. A emoção e o orgulho estampados nos rostos dos pais fizeram desse momento uma das experiências mais especiais da minha trajetória profissional”, conta o professor.

A Escola Municipal de Circo de Hortolândia abre as inscrições no início do ano. Em julho, em caso de haver vagas remanescentes, também serão reabertas as inscrições em período posterior. Para mais informações sobre a Escola de Circo, a população pode entrar em contato via WhatsApp pelo número (19) 99014-2092.