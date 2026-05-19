Loja tem Arena da Troca, ambiente temático montado na Agrosete, disponibiliza mais de 500 cromos para que os clientes possam realizar trocas

A Agrosete, pet shop com unidade em Sumaré, já está no clima da Copa e com uma programação especial que une duas grandes paixões dos brasileiros: o futebol e os pets. Com ações promocionais, brindes exclusivos e uma arena dedicada à troca de figurinhas, a loja convida clientes e suas famílias a viverem toda a emoção do campeonato em um ambiente descontraído, onde a paixão pela Seleção se encontra com o cuidado e o amor pelos bichos de estimação.

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Com o tema “Copa Pet Agrosete – Torcida, Diversão e Prêmios”, a campanha tem uma programação variada, com ações que envolvem torcedores e os craques de patas.

Um dos destaques é a Arena da Troca, espaço temático e similar a um campo de futebol, criado especialmente para os fãs que estão montando o álbum de figurinhas. Todos os sábados, até 18 de julho, das 9h às 12h, os clientes poderão trocar figurinhas enquanto aproveitam um delicioso café da manhã.

Alan Maia, gerente da Agrosete, explica que a loja comprou mais de 500 figurinhas, que estão à disposição dos colecionadores interessados na troca. “A Arena da Troca promete se tornar um ponto de encontro para torcedores de todas as idades. Aqui, os fãs poderão trocar figurinhas com as disponibilizadas pela loja e ainda interagir com outros apaixonados por futebol”, comenta Alan Maia.

Além da Arena da Troca, a Agrosete preparou diversas campanhas promocionais em parceria com marcas renomadas do segmento pet. Desta forma, enquanto adquire produtos para os animais de estimação, o cliente poderá concorrer a diversos prêmios.

Ações da loja

Em uma das ações, na compra de 1 Nexgard, o cliente concorre a 1 álbum dourado capa dura + 50 pacotes de figurinhas. A promoção segue até o dia 18 de julho. Já a cada R$ 50,00 em produtos Lumis, o consumidor escolhe e ganha cinco figurinhas. A promoção é válida até 30 de julho.

E a cada R$ 10,00 em compras de produtos Premier Pet, o consumidor ganha 1 figurinha colecionável. Os 50 primeiros álbuns completos ganham 1 voucher de R$50,00 em produtos Premier. A promoção será realizada de 8 de junho até 18 de julho, ou enquanto durarem os estoques.

Já para quem gosta de Lego, nas compras acima de R$ 50,00 + 1 Produto Special Dog, o cliente concorre a 1 Taça Do Mundo Lego. A promoção é válida até 25 de julho.

“Futebol e animais sempre despertam paixão e emoção. Com estas ações, queremos unir os dois universos e proporcionar aos clientes uma Copa do Mundo cheia de momentos inesquecíveis”, comenta Alan.

Em Sumaré, a Agrosete está localizada na Rua Dom Barreto, 650, Centro. A loja atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados das 8h às 13h.

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