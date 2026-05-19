Nesta terça-feira (19), a Rede D’Or, responsável pelo Hospital São Luiz de Campinas, realizará uma seleção presencial para o preenchimento de 107 vagas de emprego destinadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior.
A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico e do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), apoia o processo seletivo voltado à geração de emprego e renda no município.
O atendimento acontecerá das 9h às 14h, na Faculdade Anhanguera de Sumaré, localizada na Avenida Eugênia Biancalana Duarte, nº 501, Jardim Primavera.
As oportunidades disponíveis contemplam diversas áreas da saúde e administrativa, reforçando o crescimento do setor hospitalar e a demanda por profissionais qualificados.
Entre os cargos oferecidos estão:
• Analista de Contas Médicas
• Analista de Laboratório
• Assistente Administrativo
• Auxiliar Administrativo
• Auxiliar de Contas Médicas
• Auxiliar de Farmácia
• Auxiliar de Suprimentos
• Copeiro
• Farmacêutico
• Líder de Governança
• Mensageiro
• Recepcionista
• Técnico de Engenharia Clínica
• Técnico de Nutrição
• Telefonista
Para os cargos de Técnico de Enfermagem e Enfermeiro(a), haverá processo seletivo específico.
As inscrições para as vagas administrativas e operacionais podem ser realizadas por meio do link:
https://epartner2.vagas.com.br/v2813011
Já as inscrições para os cargos de Técnico de Enfermagem e Enfermeiro(a) devem ser feitas pelo link:
https://epartner2.vagas.com.br/v2813038
A organização reforça a importância de que os candidatos realizem previamente o cadastro por meio dos links disponibilizados, garantindo mais agilidade e eficiência durante o processo seletivo presencial. Também é fundamental que os participantes compareçam munidos de documentos pessoais e currículo atualizado.
A iniciativa é promovida pela Rede D’Or em parceria com o PAT de Sumaré, fortalecendo a aproximação entre empresas e trabalhadores da cidade e da região.
O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, destacou a importância das ações de empregabilidade realizadas no município. “Esses processos seletivos concentrados facilitam o acesso da população às oportunidades de emprego e tornam a contratação mais rápida e eficiente. A área da saúde continua sendo um dos setores que mais geram vagas, e o papel do PAT é justamente aproximar essas oportunidades dos trabalhadores de Sumaré”, afirmou.
Serviço
PROCESSO SELETIVO – REDE D’OR / HOSPITAL SÃO LUIZ
Data: 19 de maio de 2026
Horário: das 9h às 14h
Local: Faculdade Anhanguera de Sumaré
Endereço: Avenida Eugênia Biancalana Duarte, 501 – Sala 1 – Jardim Primavera
Informações no PAT Sumaré: (19) 3803-3003