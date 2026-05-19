Nesta terça-feira (19), a Rede D’Or, responsável pelo Hospital São Luiz de Campinas, realizará uma seleção presencial para o preenchimento de 107 vagas de emprego destinadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior.

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico e do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), apoia o processo seletivo voltado à geração de emprego e renda no município.

O atendimento acontecerá das 9h às 14h, na Faculdade Anhanguera de Sumaré, localizada na Avenida Eugênia Biancalana Duarte, nº 501, Jardim Primavera.

As oportunidades disponíveis contemplam diversas áreas da saúde e administrativa, reforçando o crescimento do setor hospitalar e a demanda por profissionais qualificados.

Entre os cargos oferecidos estão:

• Analista de Contas Médicas

• Analista de Laboratório

• Assistente Administrativo

• Auxiliar Administrativo

• Auxiliar de Contas Médicas

• Auxiliar de Farmácia

• Auxiliar de Suprimentos

• Copeiro

• Farmacêutico

• Líder de Governança

• Mensageiro

• Recepcionista

• Técnico de Engenharia Clínica

• Técnico de Nutrição

• Telefonista

Para os cargos de Técnico de Enfermagem e Enfermeiro(a), haverá processo seletivo específico.

As inscrições para as vagas administrativas e operacionais podem ser realizadas por meio do link:

https://epartner2.vagas.com.br/v2813011

Já as inscrições para os cargos de Técnico de Enfermagem e Enfermeiro(a) devem ser feitas pelo link:

https://epartner2.vagas.com.br/v2813038

A organização reforça a importância de que os candidatos realizem previamente o cadastro por meio dos links disponibilizados, garantindo mais agilidade e eficiência durante o processo seletivo presencial. Também é fundamental que os participantes compareçam munidos de documentos pessoais e currículo atualizado.

A iniciativa é promovida pela Rede D’Or em parceria com o PAT de Sumaré, fortalecendo a aproximação entre empresas e trabalhadores da cidade e da região.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, destacou a importância das ações de empregabilidade realizadas no município. “Esses processos seletivos concentrados facilitam o acesso da população às oportunidades de emprego e tornam a contratação mais rápida e eficiente. A área da saúde continua sendo um dos setores que mais geram vagas, e o papel do PAT é justamente aproximar essas oportunidades dos trabalhadores de Sumaré”, afirmou.

Serviço

PROCESSO SELETIVO – REDE D’OR / HOSPITAL SÃO LUIZ

Data: 19 de maio de 2026

Horário: das 9h às 14h

Local: Faculdade Anhanguera de Sumaré

Endereço: Avenida Eugênia Biancalana Duarte, 501 – Sala 1 – Jardim Primavera

Informações no PAT Sumaré: (19) 3803-3003