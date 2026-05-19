O vereador Celso Ávila recebeu, em seu gabinete, na manhã desta segunda-feira (18), a psicóloga e psicanalista Luciana Silva, especialista em liderança e profissional com mais de 20 anos de experiência nas áreas de saúde mental e desenvolvimento humano. Ela também integra a equipe da Clínica Florescer Comportamental, de Piracicaba.

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Durante o encontro, foram discutidas possíveis parcerias voltadas ao fortalecimento do apoio às famílias atípicas, com foco na saúde mental, no acolhimento emocional e na ampliação das redes de suporte para pais, mães e cuidadores.

“A Dra. Luciana apresentou propostas de atuação conjunta para ampliar o atendimento e o suporte às famílias que convivem diariamente com os desafios relacionados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras demandas atípicas”, afirmou Celso Ávila, que também destacou a importância de iniciativas e políticas públicas voltadas ao cuidado das famílias. “Precisamos olhar também para quem cuida. As famílias atípicas enfrentam desafios diários e merecem apoio, escuta e atenção à saúde mental”, ressaltou.

O parlamentar já desenvolve ações voltadas às famílias atípicas por meio da realização de fóruns, seminários, rodas de conversa, do projeto de hidroterapia realizado em parceria com o grupo Grumaa e de fisioterapeia, promovido por Victor Magalhães. Segundo o vereador, as iniciativas têm despertado interesse não apenas em Santa Bárbara d’Oeste, mas também em cidades da região, que buscam referências em políticas públicas voltadas às pessoas com TEA.

Novas reuniões devem ocorrer nos próximos dias para aprofundar as propostas e discutir alternativas que ampliem o acolhimento e o suporte às famílias atípicas do município e da região.

Vereador Alex Dantas e a Alergia Alimentar

O vereador Alex Dantas apresentou o Projeto de Lei nº 59/2026, que institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município a “Semana Municipal de Conscientização sobre Alergia Alimentar”, a ser celebrada anualmente na terceira semana do mês de maio. De acordo com a propositura, podem ser realizadas ações educativas, preventivas e de orientação à população sobre alergias alimentares e seus riscos, tais como campanhas de orientação voltadas à identificação de sinais e sintomas de alergias alimentares.

Na Justificativa do projeto, Dantas ressalta que a alergia alimentar é uma condição que afeta milhões de pessoas e representa um importante problema de saúde pública. “Muitos casos graves ocorrem por desconhecimento dos sinais iniciais, por falhas na identificação dos ingredientes dos alimentos ou pela dificuldade das famílias em reconhecer sintomas potencialmente perigosos, especialmente entre crianças, alerta o autor.

O vereador acredita que a criação desta semana temática permitirá que escolas, unidades de saúde, instituições e a própria sociedade mobilizem esforços para difundir informações claras sobre alergia e intolerância alimentar; orientar famílias sobre sinais de alerta e riscos da automedicação; incentivar o diagnóstico precoce; e prevenir casos graves por meio da leitura adequada de rótulos e substituições alimentares.