Viveiro Municipal de Hortolândia retoma atendimento nesta 4ª-feira (20)

Espaço da Prefeitura fechou temporariamente em março para reorganizar estruturas, contar o acervo e identificar mudas

O Viveiro Municipal “Antônio da Costa Santos”, órgão da Prefeitura de Hortolândia, retomará o atendimento ao público nesta quarta-feira, dia 20, a partir das 7h30. O espaço “fechou” temporariamente para manutenção, mantendo-se em trabalho interno desde o dia 23 de março.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, a interrupção momentânea no atendimento ao público foi necessária para que os canteiros, as estufas, os locais de compostagem e de produção de mudas e outros espaços fossem reorganizados. A “parada” também permitiu a recontagem e identificação das espécies produzidas no espaço.

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O Viveiro Municipal é responsável pelas mudas que embelezam e arborizam a cidade. Além de serem semeadas em canteiros, praças, parques e outros espaços públicos, elas também são doadas à população para plantio em calçadas e quintais. Basta que o morador retire a muda diretamente no Viveiro. No espaço, também é feita a doação de adubo orgânico, produzido à base de galhos, folhas e outros materiais orgânicos provenientes de podas de árvores.

O Viveiro Municipal está localizado na Rua Stefano Dilo, 350, no Adventista Campineiro. O horário de atendimento ao público é de quarta a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13 h às 16 h.

Doação de adubo e mudas

A cada dois meses, moradores da cidade poderão retirar, gratuitamente, uma muda de árvore e 40 quilos de adubo orgânico. No Viveiro, podem ainda receber orientações técnicas sobre como plantar árvores de maneira adequada.

Para retirar mudas e adubo orgânico gratuitamente é preciso:

Apresentar comprovante de endereço

Documento com foto,

Levar um recipiente (saco ou balde) para transportar o material orgânico.

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