Com janela de transferência- O Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 2ª Divisão conheceu, no último fim de semana, as oito equipes classificadas para a segunda fase, além das duas rebaixadas. A definição ocorreu na quinta rodada do torneio, a última da primeira fase.

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Nesta segunda-feira (18), a Seme (Secretaria Municipal de Esportes) de Santa Bárbara d’Oeste abriu a janela de transferências para os times que seguem vivas na competição. O prazo termina na quarta (20), às 16 horas.

Cada equipe pode incluir um jogador local — com vínculo com o Município — que tenha atuado na primeira fase por um time eliminado na mesma divisão.

Janela de transferência tem regras

A transferência deve ser realizada pelo responsável pela equipe solicitante, mediante e-mail para [email protected]. Basta informar o nome completo do atleta e o nome da equipe à qual ele pertencia.

Na primeira fase, havia três grupos, cada um com cinco equipes. Os dois primeiros de cada chave e os dois melhores terceiros colocados avançaram para segunda fase, que terá dois grupos com quatro times de cada, divididos dessa forma:

GRUPO D

Roma

Real Brasília

Planalto do Sol

Lunáticos

GRUPO E

África

Javali/Unidos do Inocoop

Migué

São Joaquim

As equipes jogam entre si dentro dos grupos, e os dois primeiros de cada chave se classificam para as semifinais. Os semifinalistas também garantem acesso à primeira divisão, assim como os terceiro colocado de cada grupo.

Por outro lado, já estão rebaixados o Amigos Futebol e Resenha e o Unidos do Europa, que tiveram as duas piores campanhas da primeira fase.

Veja os resultados da quinta rodada:

Porto 1 x 3 Roma

Benaboche/Revolução 1 x 3 ADT

Amigos Futebol e Resenha 0 x 5 Javali/Unidos do Inocoop

Planalto do Sol 0 x 0 CAE

Unidos da Linha 2 x 6 São Joaquim

Migué 5 x 0 Unidos do Europa



No último fim de semana, também houve a quinta rodada do Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 1ª Divisão, que ainda terá mais duas rodadas pela frente antes do encerramento da primeira fase.

Os destaques foram União São Fernando e Real Ferroviário, que seguem com 100% de aproveitamento na competição e lideram seus grupos. Confira os resultados:

Temendão 0 x 3 Atlético Barbarense

Bosque 1 x 1 Grêmio Orquídeas

Paysandu 0 x 3 Real Ferroviário

Zabani 1 x 4 União São Fernando

Esmeralda 3 x 0 Linópolis City

Mollon 4 x 0 Chapecoense



Crédito da foto: @matheus_lbm (partida entre Porto e Roma)