Com janela de transferência- O Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 2ª Divisão conheceu, no último fim de semana, as oito equipes classificadas para a segunda fase, além das duas rebaixadas. A definição ocorreu na quinta rodada do torneio, a última da primeira fase.
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Nesta segunda-feira (18), a Seme (Secretaria Municipal de Esportes) de Santa Bárbara d’Oeste abriu a janela de transferências para os times que seguem vivas na competição. O prazo termina na quarta (20), às 16 horas.
Cada equipe pode incluir um jogador local — com vínculo com o Município — que tenha atuado na primeira fase por um time eliminado na mesma divisão.
Janela de transferência tem regras
A transferência deve ser realizada pelo responsável pela equipe solicitante, mediante e-mail para [email protected]. Basta informar o nome completo do atleta e o nome da equipe à qual ele pertencia.
Na primeira fase, havia três grupos, cada um com cinco equipes. Os dois primeiros de cada chave e os dois melhores terceiros colocados avançaram para segunda fase, que terá dois grupos com quatro times de cada, divididos dessa forma:
GRUPO D
Roma
Real Brasília
Planalto do Sol
Lunáticos
GRUPO E
África
Javali/Unidos do Inocoop
Migué
São Joaquim
As equipes jogam entre si dentro dos grupos, e os dois primeiros de cada chave se classificam para as semifinais. Os semifinalistas também garantem acesso à primeira divisão, assim como os terceiro colocado de cada grupo.
Por outro lado, já estão rebaixados o Amigos Futebol e Resenha e o Unidos do Europa, que tiveram as duas piores campanhas da primeira fase.
Veja os resultados da quinta rodada:
- Porto 1 x 3 Roma
- Benaboche/Revolução 1 x 3 ADT
- Amigos Futebol e Resenha 0 x 5 Javali/Unidos do Inocoop
- Planalto do Sol 0 x 0 CAE
- Unidos da Linha 2 x 6 São Joaquim
- Migué 5 x 0 Unidos do Europa
No último fim de semana, também houve a quinta rodada do Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 1ª Divisão, que ainda terá mais duas rodadas pela frente antes do encerramento da primeira fase.
Os destaques foram União São Fernando e Real Ferroviário, que seguem com 100% de aproveitamento na competição e lideram seus grupos. Confira os resultados:
- Temendão 0 x 3 Atlético Barbarense
- Bosque 1 x 1 Grêmio Orquídeas
- Paysandu 0 x 3 Real Ferroviário
- Zabani 1 x 4 União São Fernando
- Esmeralda 3 x 0 Linópolis City
- Mollon 4 x 0 Chapecoense
Crédito da foto: @matheus_lbm (partida entre Porto e Roma)
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