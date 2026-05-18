Uma mulher de 26 anos, identificada como Lorena Leite, foi localizada com vida na tarde desta segunda-feira (18) após estar desaparecida desde o último sábado (16).

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O resgate foi realizado pela Guarda Municipal de Americana, no loteamento industrial de Cillo, em Santa Bárbara d’Oeste.

Lorena foi encontrada por equipes da GAMA no porta-malas de um veículo modelo Ford Fiesta, estacionado em uma rua sem saída.

Os agentes da Guarda Municipal prestaram os primeiros atendimentos à vítima até a chegada da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. Em seguida, ela foi encaminhada ao Hospital Afonso Ramos para avaliação médica.

A perícia técnica foi acionada para realizar os trabalhos no local, e a ocorrência segue sendo apresentada no 2º Distrito Policial de Santa Bárbara d’Oeste, que investigará as circunstâncias do caso.

Lorena ainda vai ser ouvida

Até o momento, não se tem informações oficiais sobre a motivação do ocorrido.