Evento teve como objetivo a celebração de lideranças femininas, que transforma dor em propósito

A liderança feminina brasileira ganhou um novo capítulo de reconhecimento neste final de semana em Nova Odessa. O Movimento Mulheres Extraordinárias, idealizado por Deni Tozatti, em parceria com a Editora Conexão, realizou a cerimônia do Prêmio Mulheres em Destaque 2026, que reuniu mais de 100 convidados para celebrar a trajetória de 16 mulheres que transformam seus setores e a sociedade.

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Conduzida por Lu Paranhos, a noite foi marcada pela validação de competências aliadas a propósitos de vida, consolidando o movimento como plataforma essencial de visibilidade para ações femininas de impacto social. O “Mulheres Extraordinárias”, liderado por Deni Tozatti — que atua como pastora, sexóloga, autora e palestrante — começou despretensiosamente em Nova Odessa, há sete anos, com pequenas reuniões entre amigas que tinham interesses comuns.

Mas, com o passar do tempo, tomou uma dimensão muito maior e, desde 2022, tornou-se um movimento para dar visibilidade às histórias que muitas vezes permanecem invisíveis, mas que são fundamentais na construção de uma sociedade mais humana e solidária. Pela primeira vez em seus quatro anos de atuação, o Movimento realizou uma premiação dedicada a mulheres que, com coragem, talento e dedicação, marcam profundamente suas comunidades.

Homenageadas em Nova Odessa

As 16 homenageadas representam um mosaico da excelência feminina em setores como justiça, saúde, educação, moda e estilo. Cada troféu foi acompanhado por um tributo às trajetórias individuais, destacando como essas líderes enfrentam desafios sistêmicos para implementar mudanças significativas.

O reconhecimento público funciona como selo de competência e convite para que continuem expandindo seu impacto em uma rede de apoio mútua e colaborativa. Um dos momentos mais emblemáticos da cerimônia foi a presença de Maria Clara Vieira de Paiva, premiada como “JOVEM EXTRAORDINÁRIA 2026”, que representou a nova geração de liderança feminina.

Sua participação no palco simbolizou a continuidade e a renovação do movimento, provando que o legado construído pelas gerações atuais já encontra eco nas jovens que começam a trilhar seus caminhos com coragem e visão. Essa ponte geracional é um dos pilares do Movimento, que busca não apenas honrar o passado, mas pavimentar um caminho seguro para as líderes extraordinárias que estão surgindo. Para Deni Tozatti, a presidente do movimento, a noite foi a consolidação de um sonho que transcende a premiação individual.

Trajetórias

“Nossas trajetórias são feitas de coragem e da capacidade de transformar cicatrizes em mapas de navegação para outras mulheres. O Movimento Mulheres Extraordinárias existe para dar voz a essa força, e ter a Editora Conexão como parceira permitiu que essas vozes fossem registradas com a dignidade e o profissionalismo que cada uma dessas histórias merece”, afirmou a idealizadora durante seu discurso de abertura.

O sucesso do Prêmio Mulheres em Destaque 2026 reafirma o compromisso do Movimento e da Editora Conexão em fomentar um ecossistema onde a liderança feminina seja celebrada e documentada. A iniciativa já projeta novas ações para o segundo semestre, com a proposta de um livro coletivo com 21 mulheres, intitulado “Liderança Extraordinária – Aprenda com mulheres reais a governar sua vida”, com lançamento previsto para novembro deste ano, durante a Conferência Mulheres Extraordinárias, que acontecerá na cidade de Nova Odessa.

Para acompanhar os desdobramentos da premiação, os perfis das homenageadas e as próximas ações do movimento, o público pode seguir o perfil oficial no Instagram: @mulheresextraordinarias_.